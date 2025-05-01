Україна і США підписали угоду про копалини

Угода називається ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко і міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

Про це повідомляєе Міністерство фінансів США.

"Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна", - заявила українська сторона.

Стали відомі також основні положення угоди про надра.

"США віддані справі сприяння припиненню цієї жорстокої та безглуздої війни. Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого – вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі. Президент Трамп задумав це партнерство між американським народом і українським народом, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру і процвітання в Україні. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України", - заявив міністр США.

Також Свириденко перелічила положення угоди про надра:

- Всі ресурси залишаються в українській власності – це закріплено угодою.

- Інвестиційний фонд створюється на умовах 50/50. Україна і США спільну управлятимуть Фондом. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу.

- Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями – вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.

- Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.

- Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс.

- Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України.

- Фонд буде наповнюватись доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду.

- Законодавчі зміни – лише точкові. Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.

- США допоможуть Україні залучати інвестиції, технології та інновації через агентство DFC (Development Finance Corporation).

- Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.

"США роблять внесок у Фонд. Крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і новою допомогою – наприклад, системами ППО для України.

Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну – у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково", - зазначила міністерка.

Зранку середи, 30 квітня, ми писали, що Україна та США вже сьогодні можуть підписати угоду про корисні копалини.