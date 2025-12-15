Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У ВВС пояснили, хто може зупинити війну путіна проти України

15 грудня 2025, 10:57
Видання вважає, що за нинішньої ситуації Україні не варто сильно покладатися на підтримку США.
Російський диктатор путін може вважатися безжальним автократом, майстром маніпуляцій на міжнародній арені. Але є речі, які, безумовно, можуть зупинити його агресію проти України.
 
Про це пише BBC.
 
Покійний сенатор США Джон Маккейн жартував, що, дивлячись путіну в очі, він бачив три речі: "К, Г і Б", маючи на увазі його допрезидентське життя як офіцера радянської розвідки.
 
Видання міркує, що путін вважає, що дипломатична ситуація змінилася на його користь завдяки поліпшенню відносин зі США та успіхам на полі бою в Україні. Деякі аналітики зазначили, що путін не має стимулу відмовлятися від своїх вимог: щоб Україна повністю віддала Донбас; щоб усю окуповану територію визнали на міжнародному рівні російською; щоб ЗСУ скоротили; і щоб членство в НАТО було виключено назавжди.
 
У нинішній ситуації можливі кілька сценаріїв. По-перше, президент США Дональд Трамп може змусити Україну укласти перемир'я на неприйнятних для неї умовах, які передбачають поступку території і не забезпечують гарантій безпеки для стримування майбутньої російської агресії.
 
У разі відмови однієї зі сторін Трамп натякнув, що може "умити руки". Він міг би позбавити Україну життєво важливих даних американської розвідки, необхідних для виявлення російських безпілотників і нанесення ударів по енергетичних об'єктах на території рф. Інша можливість полягає в тому, що війна може просто затягнутися, а російські війська продовжать повільно просуватися.
 
Нова стратегія нацбезпеки адміністрації Трампа передбачає, що росія більше не становить "екзистенціальної загрози" для США, а тому потрібно "відновити стратегічну стабільність" у відносинах із кремлем.
 
"Таким чином, з огляду на серйозні сумніви в американській підтримці України, що може потенційно змінити думку путіна щодо України?", - поставило запитання видання.
 
Під егідою "коаліції охочих" Європа готує міжнародні військові сили для допомоги Україні у стримуванні майбутнього російського нападу, а також фінансові зусилля з відновлення країни.Однак деякі офіційні особи припускають, що Європі слід готуватися до того, що війна триватиме.
 
Європа також могла б зробити більше для захисту українського неба від безпілотників і ракет. Уже існує план - так звана "Ініціатива європейського повітряного щита", який можна було б розширити, щоб дозволити європейським системам протиповітряної оборони захищати західну Україну. Інші стверджують, що європейські війська могли б бути розгорнуті на заході України для патрулювання кордонів, звільнивши українських військових для боїв на передовій. Більшість подібних пропозицій було відхилено через побоювання спровокувати рф або ескалувати конфлікт.
