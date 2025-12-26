Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп наказав завдати удару по Іділ у Нігерії

26 грудня 2025, 10:31
Трамп наказав завдати удару по Іділ у Нігерії
Фото: EPA/UPG
Це стане відповіддю на напади бойовиків на християн.

Американські військові за наказом президента США Дональда Трампа завдали удару по позиціях терористичного угруповання "Ісламська держава" (Іділ) на північному заході Нігерії.

Про це Трамп написав у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.

"Сьогодні ввечері за моїм наказом як головнокомандувача Сполучені Штати завдали потужного і смертоносного удару по терористах ІДІЛ на північному заході Нігерії, які протягом багатьох років жорстоко вбивали переважно невинних християн",- йдеться у дописі. 

За словами глави Білого дому, рішення про атаку було ухвалене у відповідь на "жорстокі вбивства християн", за які він покладає відповідальність на бойовиків ІДІЛ.

Трамп зазначив, що раніше попереджав бойовиків про наслідки, якщо ті не припинять насильство.

"Під моїм керівництвом наша країна не дозволить радикальному ісламському тероризму процвітати", - додав президент США.

Деталей операції він не розкрив і не повідомив ані про кількість ліквідованих бойовиків, ані про тип озброєння, яке було використано під час удару.

Раніше Трамп заявляв, що у разі бездіяльності влади Нігерії щодо захисту християн США можуть застосувати силу проти терористичних угруповань у країні. Він також попереджав про можливе припинення американської допомоги та співпраці з нігерійським урядом.

 
СШАНігеріяДональд ТрампІДІЛ

