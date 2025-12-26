Сенатори США від обох партій засудили різдвяні атаки рф на Україну

Вони висловили солідарність із українцями, які відзначають свято в умовах війни.

Група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій 25 грудня оприлюднила спільну заяву, у якій різко засудила російські удари по Україні під час Різдва.

Текст заяви оприлюднила пресслужба Комітету Сенату з міжнародних відносин.

Заяву підписали сенатори Джин Шахін, Том Тілліс, Джекі Розен, Джон Баррассо, Кріс Куонс, Ангус Кінг, Джеррі Моран, Джеф Мерклі та Кріс Ван Холлен.

"Ми засуджуємо жорстокі атаки росії на Херсон, Чернігів, Харків, Одесу, Суми, Донецьк та Кривий Ріг, спрямовані проти невинних українців, які зібралися відзначити народження Князя Миру разом із близькими та в молитві", – йдеться у заяві.

Сенатори наголосили, що президент України Володимир Зеленський погодився на різдвяне перемир’я, тоді як російський лідер Владімір Путін відмовився і продовжує наказувати своїм солдатам вчиняти жорстокі злочини.

"Навіть під час війни існує давня традиція різдвяного перемир’я, зокрема під час Першої світової війни. Сьогоднішнє рішення Путіна атакувати замість припинити вогонь – суворе нагадування: Путін – безжалісний вбивця, який не зацікавлений у мирі і якому не можна довіряти", – підкреслюють сенатори.

Вони висловили солідарність із жителями Києва, Одеси, Харкова, Херсона та Донецька, які змушені відзначати Різдво у найскладніших умовах.

"Віра українців є сильнішою силою, ніж зло, яке сьогодні випустив кремль", – резюмують американські законодавці.

Нагадаємо, що вчора росіяни влучили у багатоповерхівку в Чернігові.