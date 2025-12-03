Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш

Британський історик Тімоті Ґартон Еш пропонує практичний посібник із захисту демократії від популістських загроз. Його головна теза: замість заборони популістських партій краще зміцнювати інституційний захист демократії – від пропорційної виборчої системи та незалежного суспільного мовлення до нейтральної державної служби та незалежних судів. Автор застерігає, що коли популісти захоплюють владу в незахищеній демократії, вони поступово перетворюють її на виборчий авторитаризм, як це сталося в Угорщині чи відбувається у США за Трампа. Тому профілактика – зміцнення демократичних інститутів заздалегідь – набагато ефективніша за спроби відновити те, що вже зруйновано.

Як ми можемо захистити наші демократії від тих, хто прагне їх знищити? Ми багато говоримо про стратегії, які дозволяють утримати антиліберальних, націоналістичних популістів подалі від влади, але щоденні руйнівні дії Дональда Трампа показують, що не менш важливо зміцнювати демократію, щоб вона витримала період перебування популістів при владі.

У Німеччині є концепція wehrhafte Demokratie (обороноздатна демократія), яку часто дивно перекладають як "бойова демократія", але насправді йдеться про демократію, здатну захищати себе. Під цим гаслом дехто у ФРН пропонує заборонити партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка зараз є однією з найпопулярніших у країні. Це хибний шлях. Це лише зміцнить переконання прихильників ультраправої партії в тому, що демократична держава і є різновидом ліберальної елітарної змови, і надасть AfD ореолу мучеництва.

Французький експеримент із "республіканським союзом", в якому майже всі інші партії домовилися лише про те, щоб не допустити до влади Національний фронт Марін Ле Пен, також явно дає зворотний ефект. Не дивно, що така широка коаліція партій не може домовитися про нагально необхідні реформи, а Національний фронт може продовжувати критикувати збоку. Тому варто задуматися над прикладом Нідерландів, де партія запального популіста Герта Вілдерса була допущена до влади в коаліційному уряді, не змогла виконати обіцянок, призвела до падіння уряду, вийшовши з коаліції, і програла наступні вибори (хоча й з невеликим відривом) ліберальній партії на чолі з молодим, динамічним Робом Джеттеном.

Але якщо ви збираєтеся ризикнути і допустити популістів до влади, вам спочатку потрібно зміцнити захист своєї демократії – інакше вони використають демократію для її руйнування, як це зробив Віктор Орбан в Угорщині і намагається зробити Трамп у США. Потроху, крок за кроком, ці колись ліберальні демократії перетворюються на те, що політологи називають виборчою авторитарною системою. Вибори все ще проводяться, але вони не є вільними і справедливими.

Ось кілька речей, на які варто звернути увагу, якщо ви хочете захистити свою демократію від популізму.

Пропорційна виборча система

Двопартійна система, за якою переможець забирає все, як у США, і яка досі переважно існує у Великій Британії, незважаючи на нещодавню фрагментацію партійного ландшафту, може бути корисною, доки націоналістичний популіст не захопить одну з двох великих партій, як це зробив Трамп. Тоді все стає гірше. Краще мати пропорційне представництво, щоб популісти були обмежені коаліційними партнерами, як у Нідерландах і більшості країн континентальної Європи.

Адміністрування виборів

Можливо, це трохи нудно, але це має значення. Абсурдно архаїчна система США, в якій кожен із 50 штатів має свої власні процедури, є постійним запрошенням до партійного маніпулювання виборчими округами, придушення виборців та всіх інших брудних трюків, на які республіканці явно налаштовані перед проміжними виборами восени наступного року.

Суспільне мовлення

Спільний публічний простір, необхідний для демократії, сьогодні всюди розмивається через одночасну фрагментацію та поляризацію, спричинену американською капіталістичною версією цифрової революції. Простих рішень тут мало. Але якщо у вас ще є авторитетне суспільне мовлення – як у Британії, Канаді, Австралії, Німеччині чи Скандинавії, – за нього варто триматися щосили: ще краще захистити його редакційну незалежність, подвоїти його бюджет і посилити присутність у соціальних мережах. Те, що Британія робить прямо протилежне – підриває BBC, імовірно, найавторитетнішого суспільного мовника у світі, – є лише ще одним прикладом її, здається, безмежної здатності до національного самоушкодження.

Власність на ЗМІ

Цензура – це так старомодно. Сучасний авторитарний режим контролює висловлювання через власність. У Туреччині та Угорщині ключові ЗМІ належать олігархам, які є друзями лідерів. На перший погляд, це може виглядати як ідеальний медіаплюралізм, але за маскою реальність зовсім інша. Неможливо сформулювати загальне правило щодо цього. Наприклад, іноземна власність була прокляттям для британських газет (згадайте Руперта Мердока), але благословенням для захисту демократії в деяких посткомуністичних країнах (наприклад, телеканал TVN у Польщі). Тут усе залежить від конкретної країни та контексту.

Незалежна судова влада

Річ очевидна, але від цього не менш життєво важлива. Судовий хаос, що панує сьогодні у Польщі, де правляча коаліція оскаржує легітимність суддів, призначених попереднім популістським урядом, показує, що відбувається, коли втрачається верховенство права. Нещодавно в Німеччині стався катастрофічний інцидент, коли кандидатура ліволіберального правознавця на посаду в Конституційному суді, вже схвалена відповідним міжпартійним парламентським комітетом, була зірвана групою бунтівних консерваторів. Як і напади на BBC, це саме те, чого не слід робити, коли популісти стоять на порозі. На відміну від Верховного суду США, Верховний суд Великої Британії зберіг свою репутацію неупередженості. Але коли тіньовий міністр юстиції Роберт Дженрік махає перукою судді перед партійною конференцією, засуджуючи лівих активістів-суддів, ми бачимо, що загроза Трампа недалеко.

Політична нейтральність держслужби

"Проєкт 2025" Heritage Foundation, більшу частину якого реалізує адміністрація Трампа, прямо рекомендував підпорядкування адміністративного апарату виконавчій владі. Мабуть, найтривожніше те, що це вже відбувається в Міністерстві юстиції США, де сотні чиновників були звільнені або пішли у відставку. Потім були висунуті звинувачення проти відвертих критиків режиму, таких як Джон Болтон, Джеймс Комі та Летиція Джеймс.

Конституційна монархія

Смішно? Але на запитання Яші Мунка в його подкасті The Good Fight про те, як найкраще захистити ліберальні демократії, провідний американський порівняльний конституціоналіст Том Гінзбург несподівано виділив переваги конституційної монархії. Антиліберальні популісти заявляють, що виступають від імені нації, але якщо у вас є конституційний монарх, який є безперечним, позапартійним вищим представником нації, ця ніша принаймні частково зайнята. Я не кажу, що США повинні повернути одного з нащадків Георга III (хоча британський королівський запас є в Лос-Анджелесі), але якщо у вас є конституційна монархія, як у Великій Британії, Швеції чи Нідерландах, то збережіть її – адже на практиці вона, як не парадоксально, є оплотом демократії.

Я міг би згадати багато інших сфер, таких як служби безпеки, армію, університети та "кровозмісні", неоолігархічні відносини між великими грошима та політикою. У кожному випадку конкретні національні рішення будуть різними, і жодне з них не буде легким. Допомагає наявність детальних положень у важкозмінній конституції, але те, що Джеймс Медісон у "Федералістській статті 48" пам'ятно назвав "пергаментними бар'єрами", саме по собі не є гарантією. Потрібно, щоб ми, народ, мобілізувалися для їх захисту. Коли я відвідував Прагу минулого місяця, мої чеські друзі готувалися захищати своє державне телебачення і радіо, якщо буде потрібно, то й на вулицях.

Адже до болю очевидно, що коли ви втратили будь-яку із цих важливих систем стримувань і противаг, їх дуже важко відновити. Руйнувати набагато легше, ніж будувати. Подивіться лише на хаос, у якому сьогодні перебуває Польща, і в якому завтра опиняться США. Для ліберальної демократії, як і для здоров'я, профілактика завжди краща за лікування.

