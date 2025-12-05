Південна Корея запускає програму ядерних субмарин із підтримкою США – Reuters

Це може змінити баланс сил у Азії.

Південна Корея прискорює плани щодо створення атомних підводних човнів після схвалення з боку президента США Дональда Трампа, повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Цей крок може змінити безпековий баланс у Азії та спричинити нову ескалацію гонки озброєнь, інформує Reuters.

Сеул протягом багатьох років прагнув приєднатися до держав, що володіють атомними субмаринами, щоб протистояти загрозам з боку Північної Кореї. Схвалення Трампа усунуло ключову перешкоду, надавши Південній Кореї доступ до ядерного палива відповідно до угоди між країнами.

Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон назвав домовленість "важливим досягненням" після зустрічі з американським лідером.

Аналітики попереджають, що стрімкий розвиток південнокорейської програми може викликати напруження з боку Китаю та спонукати Японію створити аналогічні ядерні можливості, що наближає регіон до нового етапу гонки озброєнь.

У Сеулі підкреслюють, що ядерний двигун є критично важливим для моніторингу підводних загроз з боку Північної Кореї.

Водночас Пхеньян заявляє, що також працює над аналогічними технологіями. Державні ЗМІ КНДР повідомили, що лідер країни Кім Чен Ин у березні оглядав, як стверджується, атомний підводний човен.

