У Трампа хочуть побудувати великі центри для утримання десятків тисяч мігрантів

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує збудувати сім центрів для утримання до 80 тисяч затриманих мігрантів.

За даними видання, для реалізації цього задуму влада шукає підрядні компанії, які допоможуть оновити систему імміграційного утримання в країні. Відповідно до тендерної документації, передбачається переобладнання промислових об’єктів, здатних одночасно розмістити понад 80 тисяч осіб. Спершу затриманих реєструватимуть у спеціальних центрах обробки протягом кількох тижнів, після чого їх переводитимуть до одного з семи великих комплексів. Кожен із них буде розрахований на 5-10 тисяч осіб, де мігрантів готуватимуть до процедури депортації.

Переобладнані центри планують розмістити поблизу ключових логістичних вузлів у штатах Вірджинія, Техас, Луїзіана, Арізона, Джорджія та Міссурі. Окрім цього, передбачено створення ще 16 об'єктів, кожен із яких зможе вмістити до 1500 людей.

У публікації зазначається, що реалізація цього плану стане черговим етапом політики Трампа щодо масового затримання та депортації іммігрантів.

В оголошенні про тендер наголошується, що нові об’єкти мають підвищити ефективність системи, зменшити витрати, скоротити час оформлення документів і перебування під вартою, а також прискорити депортаційні процеси, забезпечуючи при цьому повагу до прав затриманих.

Також повідомляється, що будівлі планують оснастити житловими приміщеннями з санвузлами, кухнями, їдальнями, медичними відділеннями, зонами відпочинку, юридичними бібліотеками й адміністративними офісами. Частина центрів буде пристосована для утримання сімей.