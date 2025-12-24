США дозволили індійській компанії купувати нафту у російської "Роснєфті"

У Reliance є довгострокова угода з "Роснєфтью".

Індійська компанія Reliance Industries отримала від США спеціальний дозвіл на купівлю нафти у російської "Роснєфти" терміном на один місяць.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела.

У жовтні США запровадили санкції проти ключових російських нафтових компаній — “Роснєфть” і “Лукойл”. Окремо ЄС заявив, що з 21 січня не буде приймати паливо, вироблене на нафтопереробних заводах, які отримували або переробляли російську нафту за 60 днів до дати коносамента (товаророзпорядчого документа, який видається морським перевізником вантажу його відправнику).

Reliance має довгострокову угоду з “Роснєфтью” на купівлю 500 тисяч барелів російської нафти на добу для свого нафтопереробного комплексу потужністю 1,4 млн барелів на добу — найбільшого у світі.

Згідно з даними Kpler про торговельні потоки, з 22 листопада Reliance отримала близько 15 вантажів російської нафти від “Роснєфти”.

"Це чинні транзакції, які завершуються відповідно до санкцій", — заявила Reliance.

Індійська компанія повідомила, що 12 листопада завантажила останній вантаж за угодою з "Роснєфтью" і буде переробляти російську нафту, що надійде після 20 листопада, на своєму заводі в Індії потужністю 660 тисяч барелів на добу, що дозволить їй продовжувати продаж палива в ЄС зі свого заводу потужністю 704 тисяч барелів на добу, орієнтованого на експорт.

За даними Kpler, Reliance планує отримати по одному вантажу російської нафти в грудні та січні від торгової компанії RusExport.

Закупівля нафти індійськими нафтопереробними заводами перебуває в центрі уваги з того часу, як на початку цього року президент США Дональд Трамп почав тиснути на Індію, щоб вона різко скоротила або припинила закупівлі в росії. Трейдери також уважно спостерігають за тим, як індійські покупці, які колись були найбільшими імпортерами російської нафти морським транспортом, справляються з санкціями Вашингтона проти основних виробників нафти в рф "Роснєфть" і "Лукойл".