Бундестаг затвердив нову модель військового призову

Реформа передбачає обов’язковий медогляд для чоловіків від 18 років та збільшення кількості військовослужбовців, переважно на добровільній основі.

Нижня палата німецького парламенту після тривалих дискусій у правлячій коаліції ухвалила реформу військової служби, спрямовану на зміцнення Бундесверу.

Про це повідомляє німецький журнал Spiegel.

За новий закон проголосували 323 депутати, 272 були проти, ще один утримався. Загалом участь у голосуванні взяли 596 депутатів, оголосив віцеспікер Бундестагу Омід Нуріпур («Зелені»).

Реформа передбачає, що всі 18-річні чоловіки знову проходитимуть обов’язковий медичний огляд для оцінки придатності до служби. Водночас служба зі зброєю залишатиметься добровільною. Закон також передбачає суттєве збільшення кількості військового персоналу — насамперед за рахунок добровольців.

У документі прописано, що у разі дефіциту новобранців у майбутньому може бути запроваджена обов’язкова служба, а після окремого рішення парламенту. Питання про те, кого саме може стосуватися потенційний обов’язковий призов і як забезпечити його справедливість, поки що залишається відкритим.

Тепер закон має розглянути та схвалити Бундесрат. У разі ухвалення він набуде чинності в січні 2026 року. Попередня система призову в Німеччині була призупинена у 2011 році.

Партії коаліції досягли компромісу щодо моделі служби в листопаді. Водночас опозиційний блок ХДС/ХСС критикував законопроєкт за відсутність чітких критеріїв, відповідно до яких добровільна служба може бути перетворена на обов’язкову, через що голосування в Бундестазі затягувалося.