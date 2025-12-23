Фінляндія підвищує віковий поріг резервістів до 65 років

Закон підписав президент Александр Стубб, щоб посилити обороноздатність країни.

З 2026 року всі військовозобов’язані у Фінляндії будуть перебувати в резерві до 65 років.

Президент країни Александр Стубб підписав відповідний закон, повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

Міністр оборони Антті Гяккянен зазначив, що зміни необхідні для зміцнення обороноздатності країни. За новим законом, резервісти у званні полковника або комодора і вище залишатимуться у резерві без обмеження віку, доки придатні до служби. Також на 5 років подовжено термін служби сержантів та офіцерів.

За оцінками Міноборони, завдяки реформі чисельність резерву зросте на 125 000 осіб протягом наступних п’яти років, а до 2031 року загальна кількість резервістів може досягти одного мільйона.

Гяккянен підкреслив, що реформа дозволить Силам оборони та Прикордонній службі ефективніше залучати кваліфікований персонал на ключові позиції у надзвичайних ситуаціях. При цьому зміни зачеплять лише обмежену групу призовників, а участь у добровільних заходах національної оборони залишиться можливою без вікових обмежень.

Наразі верхня межа для резервістів становить 50 років для військовозобов’язаних та 60 років для сержантів і офіцерів.

Також раніше Бундестаг остаточно схвалив реформу військової служби.