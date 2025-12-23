Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фінляндія підвищує віковий поріг резервістів до 65 років

23 грудня 2025, 13:24
Фінляндія підвищує віковий поріг резервістів до 65 років
Фото: korrespondent.net
Закон підписав президент Александр Стубб, щоб посилити обороноздатність країни.

З 2026 року всі військовозобов’язані у Фінляндії будуть перебувати в резерві до 65 років. 

Президент країни Александр Стубб підписав відповідний закон, повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

Міністр оборони Антті Гяккянен зазначив, що зміни необхідні для зміцнення обороноздатності країни. За новим законом, резервісти у званні полковника або комодора і вище залишатимуться у резерві без обмеження віку, доки придатні до служби. Також на 5 років подовжено термін служби сержантів та офіцерів.

За оцінками Міноборони, завдяки реформі чисельність резерву зросте на 125 000 осіб протягом наступних п’яти років, а до 2031 року загальна кількість резервістів може досягти одного мільйона.

Гяккянен підкреслив, що реформа дозволить Силам оборони та Прикордонній службі ефективніше залучати кваліфікований персонал на ключові позиції у надзвичайних ситуаціях. При цьому зміни зачеплять лише обмежену групу призовників, а участь у добровільних заходах національної оборони залишиться можливою без вікових обмежень.

Наразі верхня межа для резервістів становить 50 років для військовозобов’язаних та 60 років для сержантів і офіцерів.

Також раніше Бундестаг остаточно схвалив реформу військової служби.

 

Фінляндіяармія

Останні матеріали

Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Політика
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 16:48
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Політика
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 12:44
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 07:59
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється