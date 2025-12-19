Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Бундестаг остаточно схвалив реформу військової служби

19 грудня 2025, 17:41
Бундестаг остаточно схвалив реформу військової служби
Фото: з вільного доступу
Вона передбачає збільшення чисельності Бундесверу та обов'язковий призов для чоловіків, народжених із 2008 року.

Однопалатний парламент ФРН остаточно схвалив закон про модернізацію військової служби після ухвалення його Бундестагом. 

Про це інформує телеканал ntv

Закон передбачає масштабне збільшення чисельності Бундесверу та повернення обов'язкового призову для чоловіків.

Зокрема, чисельність збройних сил планують збільшити з близько 184 тисяч до 255–270 тисяч до 2035 року. 

Починаючи з наступного року, всі молоді чоловіки та жінки, народжені з 2008 року та пізніше, отримають опитувальник, у якому буде питання про готовність до військової служби. Чоловіки зобов'язані його заповнити, тоді як для жінок участь добровільна, оскільки німецька конституція не передбачає їхній обов'язковий призов.

Призов для чоловіків, народжених 1 січня 2008 року або пізніше, відновлюється, але на практиці набуде чинності згодом. Раніше, на початку грудня, школярі по всій країні виходили на протести проти реформи.

Партії правлячої коаліції дійшли компромісу щодо нової моделі служби ще в листопаді. Водночас депутати блоку ХДС/ХСС критикували закон за відсутність чітких умов, за яких добровільна служба може перейти в обов'язкову, що затримало ухвалення законопроєкту в Бундестазі.

На початку грудня було затверджено нову модель військового призову.

 

