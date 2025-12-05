Адже ситуація загрожує безпеці аеропорту Вільнюса і громадян.

Уряд Литви планує ввести надзвичайну ситуацію через загрозу громадянській безпеці, пов’язану з контрабандними повітряними кулями, що перешкоджають роботі аеропорту Вільнюса.

Про це заявив радник прем’єр-міністра країни Ігнас Альгірдас Добровольскас, інформуж литовський мовник LRT.

В останні місяці Литва фіксує інтенсивний потік таких куль з білорусі. Востаннє повітряний простір над аеропортом був закритий 3 грудня, а особливо активні атаки відбулися минулими вихідними.

"Уряд готується оголосити надзвичайну ситуацію через загрозу громадянській безпеці", – наголосив Добровольскас.

У жовтні через аналогічні інциденти Литва тимчасово закривала обидва пункти пропуску на кордоні з білоруссю, але згодом відновила їх роботу після тимчасового зниження активності.

Прем’єр-міністерка Інга Ругінене попередила, що кордон може бути знову закритий у разі продовження контрабанди повітряними кулями, однак цей крок потрібно координувати зі США.

Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс додав, що метеозонди з білорусі становлять загрозу національній безпеці, і наголосив на необхідності реакції НАТО на ситуацію.

Також Литва думає перенести нічні рейси з Вільнюса до Каунаса через кількість метеозондів з білорусі.