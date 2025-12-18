Науседа закликає ЄС "бити по найболючіших місцях" рф та білорусі

Президент підкреслив, що Європа повинна збільшити тиск на москву, щоб змусити її платити за агресію проти України.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Європейський Союз рішуче діяти у питанні додаткових санкцій проти росії та білорусі, пропонуючи націлитися на ключові компанії агресорів.

Про це п овідомляє Delfi.

"Ми маємо бути твердими. Санкції потрібно спрямовувати на найдорожчі точки - "Газпром", "Новатек" і "Лукойл". Тільки такі сміливі рішення можуть завдати реальної шкоди режиму та вплинути на економіку росії, яка й без того перебуває у скрутному стані", - заявив Науседа, зауваживши, що "зараз не час для сумнівів".

Президент підкреслив, що Європа повинна збільшити тиск на москву, щоб змусити її платити за агресію проти України. Він також нагадав, що російська економіка вже демонструє серйозні проблеми, і посилення санкцій є необхідним для ефективного впливу. Під час саміту ЄС у Брюсселі, лідери блоку обговорюють не лише санкції, а й фінансову допомогу Україні.