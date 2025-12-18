Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мільярдер-астронавт очолив NASA

18 грудня 2025, 20:53
Мільярдер-астронавт очолив NASA
Фото: з вільного доступу
Сенат затвердив кандидатуру.

Сенат США затвердив Джареда Айзекмана, мільярдера та астронавта, на посаду адміністратора NASA. Деякі сенатори висловили стурбованість його близькістю до Ілона Маска та приватних космічних компаній.

Про це повідомляє Reuters.

За його призначення проголосували 67 сенаторів, тоді як проти висловилися 30.
 
Айзекман стане 15-м керівником космічного агентства США та очолить структуру з близько 14 тисячами співробітників. NASA нині реалізує свою наймасштабнішу програму - повернення людей на Місяць у межах місії Artemis з подальшою перспективою польотів на Марс. Айзекман передбачає переосмислення акценту на відправці місій на Марс на додаток до зусиль щодо місячної місії Artemis, а також більшу залежність від приватних компаній, таких як SpaceX, для економії коштів платників податків та стимулювання конкуренції у приватному секторі.
 
Деякі сенатори заявили, що вони стурбовані близькістю Айзекмана до Маска, чия компанія має контракти NASA на близько $15 мільярдів.
 
Тим часом республіканці Сенату та деякі демократи наголосили на терміновості місячної гонки NASA з Китаєм, який прагне відправити своїх астронавтів на поверхню Місяця до 2030 року. NASA постає перед "нестабільною" ціллю – 2028 рік, використовуючи свою ракету Space Launch System та гігантську ракету SpaceX Starship, яка знаходиться в розробці, як посадковий модуль.
 
Тимчасовий виконувач обов’язків керівника NASA Шон Даффі привітав Айзекмана з призначенням та заявив про мету повернути США на Місяць у 2028 році.
