США запровадили санкції проти двох суддів Міжнародного кримінального суду

18 грудня 2025, 21:33
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Причина - "переслідування громадян Ізраїлю".
США внесли до санкційного списку ще двох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС).
 
Про це заявив держсекретарСША Марко Рубіо.
 
Рубіо зазначив, що санкції були націлені на суддів Гочу Лордкіпанідзе з Грузії та Ерденебалсурена Дамдіна з Монголії.
 
"Ці особи безпосередньо брали участь у діях МКС щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян Ізраїлю без згоди Ізраїлю, включно з голосуванням у складі більшості на підтримку рішення МКС щодо відхилення апеляції Ізраїлю 15 грудня", - уточнив він.
 
Держсекретар вважає, що МКС продовжує ухвалювати політизовані дії проти Ізраїлю, які створюють небезпечний прецедент для всіх держав. За його словами, США не терпітимуть "зловживання владою" з боку суду.
 
"Наша позиція щодо Суду була чіткою: Сполучені Штати та Ізраїль не є учасниками Римського статуту і тому відкидають юрисдикцію МКС. Ми будемо й надалі реагувати на правові атаки та перевищення повноважень з боку МКС суттєвими та відчутними наслідками", - сказав він.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

