США запровадили санкції проти двох суддів Міжнародного кримінального суду

Причина - "переслідування громадян Ізраїлю".

США внесли до санкційного списку ще двох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це заявив держсекретарСША Марко Рубіо.

Рубіо зазначив, що санкції були націлені на суддів Гочу Лордкіпанідзе з Грузії та Ерденебалсурена Дамдіна з Монголії.

"Ці особи безпосередньо брали участь у діях МКС щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян Ізраїлю без згоди Ізраїлю, включно з голосуванням у складі більшості на підтримку рішення МКС щодо відхилення апеляції Ізраїлю 15 грудня", - уточнив він.