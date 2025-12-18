лукашенко заявив, що "Орєшнік" заступає на бойове чергування у білорусі

Напередодні путін погрожував поставити на бойове чергування ракети середньої дальності "Орєшнік" до кінця 2025 року.

Самопроголошений президент білорусі лукашенко заявив, що нібито російська ракета середньої дальності "Орєшнік" вже перебуває в країні.

Про це повідомляє mlyn.by.

"Орєшнік" в білорусі з учорашнього дня і заступає на бойове чергування", – сказав лукашенко.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор путін погрожував поставити на бойове чергування ракети середньої дальності "Орєшнік" до кінця 2025 року. При цьому диктатор згадав і перше його застосування, у листопаді минулого року росіяни вдарили "Орєшніком" по Дніпру.