лукашенко заявив, що "Орєшнік" заступає на бойове чергування у білорусі
18 грудня 2025, 19:33
Напередодні путін погрожував поставити на бойове чергування ракети середньої дальності "Орєшнік" до кінця 2025 року.
Самопроголошений президент білорусі лукашенко заявив, що нібито російська ракета середньої дальності "Орєшнік" вже перебуває в країні.
Про це повідомляє mlyn.by.
"Орєшнік" в білорусі з учорашнього дня і заступає на бойове чергування", – сказав лукашенко.
Нагадаємо, напередодні російський диктатор путін погрожував поставити на бойове чергування ракети середньої дальності "Орєшнік" до кінця 2025 року. При цьому диктатор згадав і перше його застосування, у листопаді минулого року росіяни вдарили "Орєшніком" по Дніпру.