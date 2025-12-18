Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
лукашенко заявив, що "Орєшнік" заступає на бойове чергування у білорусі

18 грудня 2025, 19:33
лукашенко заявив, що
Напередодні путін погрожував поставити на бойове чергування ракети середньої дальності "Орєшнік" до кінця 2025 року.

Самопроголошений президент білорусі лукашенко заявив, що нібито російська ракета середньої дальності "Орєшнік" вже перебуває в країні.

Про це повідомляє mlyn.by.

"Орєшнік" в білорусі з учорашнього дня і заступає на бойове чергування", – сказав лукашенко.
 
Нагадаємо, напередодні російський диктатор путін погрожував поставити на бойове чергування ракети середньої дальності "Орєшнік" до кінця 2025 року. При цьому диктатор згадав і перше його застосування, у листопаді минулого року росіяни вдарили "Орєшніком" по Дніпру.
