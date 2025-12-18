Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США і Європа підготували детальний план гарантій безпеки для України – Bloomberg

18 грудня 2025, 21:07
США і Європа підготували детальний план гарантій безпеки для України – Bloomberg
Фото: UNSPLASH
Неназвані чиновники розповіли виданню, що, згідно з планом, першою лінією післявоєнного стримування має стати українська армія чисельністю близько 800 тисяч осіб.
США і Європа розробили план гарантій безпеки для України, який включає детальні, жорсткі та серйозні заходи для того, щоб стримати росію від повторної агресії.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Неназвані чиновники розповіли виданню, що, згідно з планом, першою лінією післявоєнного стримування має стати українська армія чисельністю близько 800 тисяч осіб. При цьому очікується, що постачання зброї та інші програми підтримки України продовжаться, щоб українські воїни були підготовлені належним чином.
 
При цьому США повинні будуть надавати розвідувальну інформацію та здійснювати моніторинг, щоб відстежувати будь-які спроби порушити мирну угоду вздовж лінії розмежування. Йдеться, зокрема, і про можливі операції рф під чужим прапором. Водночас солдати країн "коаліції рішучих" будуть розміщені далеко від лінії фронту "для зміцнення довіри". Вони, як підтвердили європейські лідери, зможуть діяти в Україні в рамках заходів безпеки.
 
План США і Європи передбачає, що в разі відновлення бойових дій українські воїни виступатимуть першою лінією оборони, а союзники України оперативно задіють дипломатичні механізми і заходи з деескалації, щоб не допустити розростання конфлікту. Якщо такі спроби не будуть успішними, Україні "нададуть військову підтримку" за участі можливостей США.
 
Bloomberg звернуло увагу, що такий багаторівневий підхід і зобов'язання з боку США викликали оптимізм в Україні та Європі.

 

ЄСвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється