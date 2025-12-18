США і Європа підготували детальний план гарантій безпеки для України – Bloomberg

Неназвані чиновники розповіли виданню, що, згідно з планом, першою лінією післявоєнного стримування має стати українська армія чисельністю близько 800 тисяч осіб.

США і Європа розробили план гарантій безпеки для України, який включає детальні, жорсткі та серйозні заходи для того, щоб стримати росію від повторної агресії.

Неназвані чиновники розповіли виданню, що, згідно з планом, першою лінією післявоєнного стримування має стати українська армія чисельністю близько 800 тисяч осіб. При цьому очікується, що постачання зброї та інші програми підтримки України продовжаться, щоб українські воїни були підготовлені належним чином.

При цьому США повинні будуть надавати розвідувальну інформацію та здійснювати моніторинг, щоб відстежувати будь-які спроби порушити мирну угоду вздовж лінії розмежування. Йдеться, зокрема, і про можливі операції рф під чужим прапором. Водночас солдати країн "коаліції рішучих" будуть розміщені далеко від лінії фронту "для зміцнення довіри". Вони, як підтвердили європейські лідери, зможуть діяти в Україні в рамках заходів безпеки.