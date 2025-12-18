Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мерц погодився дати доступ до російських активів, заморожених у Німеччині

18 грудня 2025, 19:09
Мерц погодився дати доступ до російських активів, заморожених у Німеччині
Левова частка коштів Центробанку рф перебуває в Бельгії, але решту активами володіють і інші держави.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц погодився дати доступ до російських активів, заморожених у ФРН, аби піти на поступки Бельгії.
 
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на dpa.
 
Як відомо, більшість знерухомлених активів російського Центробанку знаходиться у бельгійської фінансової компанії Euroclear. І наразі ЄС використовує прибутки від цих коштів, аби фінансувати кредит Україні в розмірі 50 млрд євро.
 
Є заморожені кошти і в інших державах. Наприклад, Німеччина, за попередніми оцінками, заморозила близько 200 мільйонів євро, але точну суму уряд ФРН не оприлюднює. Берлін наполягав, аби спочатку використовувати російські активи, які є в Euroclear. Тепер же Мерц чітко заявив, що і Німеччина дасть доступ до росактивів. 
 
На цьому наполягає Бельгія, яка не хотіла брати на себе ризик стати мішенню можливих російських заходів у відповідь. 

 

