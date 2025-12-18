У Франції лікаря, який отруїв 30 пацієнтів, засудили до довічного ув'язнення

Його наймолодшій жертві було 4 роки.

У Франції засудили до довічного ув’язнення анестезіолога Фредеріка Пеш'є, який труїв пацієнтів. Прокурори вважають, що його метою було дискредитувати колег-анестезіологів.

Про це пише France 24.

53-річного Фредеріка Пеш'є звинуватили в отруєнні 30 пацієнтів, з яких 12 — померли, у період з 2008 до 2017 року.

Чоловік працював анестезіологом у двох клініках міста Безансон, коли у 2008-2017 роках у пацієнтів ставалася зупинка серця за підозрілих обставин. 12 з них не вдалося реанімувати. Наймолодшою жертвою Пеш'є була чотирирічна дитина, яка пережила дві зупинки серця під час планової операції на мигдалинах у 2016 році. Найстаршій жертві було 89 років.