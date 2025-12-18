У Франції лікаря, який отруїв 30 пацієнтів, засудили до довічного ув'язнення
18 грудня 2025, 17:57
Його наймолодшій жертві було 4 роки.
У Франції засудили до довічного ув’язнення анестезіолога Фредеріка Пеш'є, який труїв пацієнтів. Прокурори вважають, що його метою було дискредитувати колег-анестезіологів.
Про це пише France 24.
53-річного Фредеріка Пеш'є звинуватили в отруєнні 30 пацієнтів, з яких 12 — померли, у період з 2008 до 2017 року.
Чоловік працював анестезіологом у двох клініках міста Безансон, коли у 2008-2017 роках у пацієнтів ставалася зупинка серця за підозрілих обставин. 12 з них не вдалося реанімувати. Наймолодшою жертвою Пеш'є була чотирирічна дитина, яка пережила дві зупинки серця під час планової операції на мигдалинах у 2016 році. Найстаршій жертві було 89 років.
Під час судового процесу прокурори вимагали для Пеш'є довічного ув’язнення, наполягавши, що він "використовував медицину для вбивства".
Вони казали, що чоловік забруднював крапельниці хімічними речовинами, щоб викликати зупинку серця або кровотечу у пацієнтів, яких лікували його колеги. Це вимагало екстреного втручання в операційній, яке часто робив сам Пеш'є, і потім видавав себе за рятівника.
Прокурори стверджували, що його метою було "психологічно травмувати" медичних працівників, з якими він був у конфлікті, та "задовольнити свою жагу до влади". Розслідування у цій справі розпочалось у 2017 році після того, як під час операцій у пацієнтів, які вважалися низькоризиковими, фіксували підозрілі зупинки серця.
Спершу Пеш'є стверджував, що більшість отруєнь були наслідком "медичних помилок" його колег. Вже під час судового процесу він визнав, що в одній з двох клінік, де він працював, була людина, яка отруювала пацієнтів, але наполягав, що це був не він.
Один із колишніх колег Пеш'є описував його як "дуже хорошого лікаря з надмірним его".
"Його колеги казали, що він завжди здавався тим, хто знає відповідь. Він виставляв себе найкращим, створив образ рятівника, щоб колеги інстинктивно зверталися до нього", — казав прокурор.