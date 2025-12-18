Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ООН фіксує зростання страт українських військовополонених росіянами

18 грудня 2025, 17:05
ООН фіксує зростання страт українських військовополонених росіянами
Фото: з вільного доступу
ООН зафіксувала щонайменше 14 підтверджених позасудових страт українських військовополонених та документує ще 10 випадків.

Управління ООН з прав людини повідомляє про збільшення випадків убивств українських військових після захоплення російськими силами. Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 96 позасудових страт.

Про це повідомляє Служба новин ООН.

Це випливає з доповіді Управління ООН з прав людини (УВКПЛ), яку 16 грудня представив голова УВКПЛ Фолькер Тюрк. Доповідь стосувалася періоду із 1 червня до 30 листопада 2025 року.
 
За словами Тюрка, "із середини листопада зафіксовано зростання кількості повідомлень про страти українських військовослужбовців після захоплення в полон".
 
"Ми визнали правдивими повідомлення про вбивство 14 українських військовополонених після захоплення російськими силами й вивчаємо ще 10 інших випадків. Від початку повномасштабного вторгнення Управління задокументувало позасудові страти 96 українських військовополонених та осіб, виведених зі строю", – сказав він.
 
Глава УВКПЛ стверджує, що нібито було зафіксовано "чотири страти російських військовополонених українськими збройними силами" і що вивчають нібито "правдиві повідомлення про ще три інциденти".
 
"Верховний комісар підкреслив, що ООН і далі документує систематичні й широко поширені тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими", – йдеться у повідомленні.
 
Тюрк також закликав до припинення війни й притягнення до відповідальності "винних у всіх порушеннях прав людини та міжнародного гуманітарного права".
ООНвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється