ООН фіксує зростання страт українських військовополонених росіянами

ООН зафіксувала щонайменше 14 підтверджених позасудових страт українських військовополонених та документує ще 10 випадків.

Управління ООН з прав людини повідомляє про збільшення випадків убивств українських військових після захоплення російськими силами. Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 96 позасудових страт.

Про це повідомляє Служба новин ООН.

Це випливає з доповіді Управління ООН з прав людини (УВКПЛ), яку 16 грудня представив голова УВКПЛ Фолькер Тюрк. Доповідь стосувалася періоду із 1 червня до 30 листопада 2025 року.

За словами Тюрка, "із середини листопада зафіксовано зростання кількості повідомлень про страти українських військовослужбовців після захоплення в полон".

"Ми визнали правдивими повідомлення про вбивство 14 українських військовополонених після захоплення російськими силами й вивчаємо ще 10 інших випадків. Від початку повномасштабного вторгнення Управління задокументувало позасудові страти 96 українських військовополонених та осіб, виведених зі строю", – сказав він.

Глава УВКПЛ стверджує, що нібито було зафіксовано "чотири страти російських військовополонених українськими збройними силами" і що вивчають нібито "правдиві повідомлення про ще три інциденти".

"Верховний комісар підкреслив, що ООН і далі документує систематичні й широко поширені тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими", – йдеться у повідомленні.

Тюрк також закликав до припинення війни й притягнення до відповідальності "винних у всіх порушеннях прав людини та міжнародного гуманітарного права".