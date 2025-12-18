Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський зробив заяву про гарантії безпеки для України

18 грудня 2025, 15:55
Зеленський зробив заяву про гарантії безпеки для України
Володимир Зеленський
Президент України зазначив, що головне питання щодо гарантій безпеки полягає в їхній реальній дієвості.

Президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України мають містити чіткий механізм стримування росії.

Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі.

Президент зазначив, що головне питання щодо гарантій безпеки полягає в їхній реальній дієвості. За його словами, важливо чітко розуміти, як саме діятимуть партнери, якими механізмами та якими силами вони зможуть стримати москву.
 
Зеленський підкреслив, що ці відповіді мають бути максимально конкретними: вони можуть не оприлюднюватися, але обов’язково повинні бути зафіксовані в офіційних документах. Також Зеленський разом з очільником Бельгії обговорили питання фінансової підтримки України та погодились щодо його невідкладності.
 
"Що стосується прем'єр-міністра Бельгії, я думаю, що, по-перше, ми добре з ним поговорили. Ми розуміємо одного", – повідомив Зеленський.
 
Він наголосив, що розуміє ризики, про які говорить Барт де Вевер.
 
"Але ми в війні. На мій погляд, ми знаходимося в більших ризиках Важливо те, що сигнал йде від нього, що ми безумовно в будь-якому випадку повинні вирішити питання підтримки сьогодні або в ці дні так, щоб Україна не залишилась без фінансової підтримки", – додав президент України. 

 

