67% українців вважають, що рівень корупції збільшився з 2022 року – опитування

18 грудня 2025, 15:33
Фото: з відкритих джерел
Більшість українців вважають, що рівень корупції в Україні збільшився після повномасштабного вторгнення.
 
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
 
У вересні 2025 року кількість тих, хто відчував збільшення корупції, становила 71%.
 
Тоді ж 20% респондентів казали, що рівень корупції залишився на тому ж рівні, а 5% вважали, що корупція зменшилася.
 
Останнє опитування показує невелике коливання у цих категоріях, водночас збільшилась кількість тих, кому важко було відповісти на питання.
 
"Антикорупційне розслідування у межах "плівок Міндіча" справедливо обурило українську громадськість. Водночас ми хотіли б звернути увагу, що при цьому все одно більшість українців (59%, у вересні — 56%) продовжують вважати, що в Україні дійсно є спроби боротися з корупцією і є позитивні зрушення. А частка тих, хто вважає Україну "безнадійно корумпованою", навіть знизилася", — заявив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
 
Упродовж 26 листопада-13 грудня 2025 року КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).
 
У всіх регіонах було опитано 1000 громадян України віком від 18 років, які на момент опитування проживали на підконтрольній території. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

 

опитуваннявійна в Україніросія окупанти

