67% українців вважають, що рівень корупції збільшився з 2022 року – опитування

Більшість українців вважають, що рівень корупції в Україні збільшився після повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У вересні 2025 року кількість тих, хто відчував збільшення корупції, становила 71%.

Тоді ж 20% респондентів казали, що рівень корупції залишився на тому ж рівні, а 5% вважали, що корупція зменшилася.

Останнє опитування показує невелике коливання у цих категоріях, водночас збільшилась кількість тих, кому важко було відповісти на питання.

"Антикорупційне розслідування у межах "плівок Міндіча" справедливо обурило українську громадськість. Водночас ми хотіли б звернути увагу, що при цьому все одно більшість українців (59%, у вересні — 56%) продовжують вважати, що в Україні дійсно є спроби боротися з корупцією і є позитивні зрушення. А частка тих, хто вважає Україну "безнадійно корумпованою", навіть знизилася", — заявив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.