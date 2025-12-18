Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Макрон підтримав використання заморожених російських активів для фінансування України

18 грудня 2025, 14:53
Макрон підтримав використання заморожених російських активів для фінансування України
Макрон. Париж
За його словами, Європа має продемонструвати, що може захистити себе.

Президент Франції Еммануель Макрон підтримує використання російських заморожених активів для фінансування України. За його словами, зараз Європа має продемонструвати, що здатна захистити себе, передає The Guardian.

"Це рішення, яке ми повинні прийняти", — заявив він.

Макрон додав, що дуже важливо "знайти правильний компроміс" щодо фінансування України. Він висловив упевненість, що його врешті знайдуть.

Окрім цього, Макрон послався на вчорашні слова владіміра путіна, який казав про готовність посилити наступ на Україну. За словами президента Франції, це свідчить про несерйозне ставлення російського керівництва до переговорів.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі збираються європейські лідери, щоб прийняти рішення щодо фінансування України. Головний пункт порядку денного — репараційний кредит, щодо якого країни ЄС не можуть дійти згоди. Ключовим є рішення Бельгії, яка поки не дає згоди на використання російських активів. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас оцінює шанси на укладення угоди як "50 на 50".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не залишить сьогоднішню зустріч лідерів ЄС у Брюсселі, не знайшовши рішення щодо фінансування України.

Емануель Макронпідтримка Українизаморожені активи рф

