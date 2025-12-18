Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент України назвав ключові фактори завершення війни з рф

18 грудня 2025, 10:52
Фото: Telegram/Зеленський
Також президент заявив, що у разі завершення війни заморожені на Заході російські активи мають бути використані на відбудову України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що найефективнішим шляхом до завершення російсько-української війни є посилення санкцій проти росії з метою зменшення її економічних можливостей, а також забезпечення стабільного фінансування України.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу для ЗМІ дорогою до Брюсселя.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив дипломатичного завершення війни після останніх заяв владіміра путіна, Зеленський наголосив, що будь-яка війна завершується переговорами, але для цього Україна має перебувати у сильній позиції. Як приклад такої позиції він навів так звану репараційну позику, яка має гарантувати фінансування України у 2026–2027 роках.

За словами президента, важливим сигналом для росії стане впевненість у тому, що Україна фінансово забезпечена і не впаде під тиском війни. Другим ключовим фактором він назвав посилення санкційної політики, зокрема у сфері енергетики, щоб максимально обмежити доходи рф.

"Треба висушувати і зменшувати економіку росії через санкції, щоб ці гроші не йшли на війну. Якщо у України буде стабільне фінансування, а у росії воно скорочуватиметься, це стане сигналом для переходу до дипломатичного треку", — підкреслив Зеленський.

Також президент заявив, що у разі завершення війни заморожені на Заході російські активи мають бути використані на відбудову України. За його словами, йдеться про близько €200 млрд, які перебувають на території Євросоюзу.

Він наголосив, що нині ці кошти необхідні не лише для майбутньої відбудови, а й для підтримки української армії та оборонного виробництва, включно з постачанням систем протиповітряної оборони. Зеленський додав, що рішення щодо використання російських активів залежить від політичної волі європейських лідерів, з якими він планує обговорювати це питання під час візиту до Брюсселя.

