Німеччина виділяє Україні €70 млн на підтримку енергетики після російських атак

Кошти в першу чергу призначені для інвестицій у децентралізоване теплопостачання, наприклад, у мобільні опалювальні установки.

У зв'язку з російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України уряд Німеччини виділив Києву додаткову допомогу в розмірі 70 млн євро.

Про це заявила міністр розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован, повідомляє Tagesschau.

За словами Алабалі-Радован, її міністерство розширює допомогу, "щоб забезпечити опаленням, водопостачанням та електроенергією понад два з половиною мільйони людей".

"Особливо зараз, в холодну зиму, негайна допомога має вирішальне значення для забезпечення основних енергетичних потреб України", - зазначила вона.

"Муніципалітети повинні мати можливість гарантувати опалення шкіл, дитячих садків і лікарень, навіть якщо великі електростанції зазнали атак. Ці заходи з енергопостачання допоможуть людям організувати своє повсякденне життя", - підкреслила міністр..

Зазначається, що з відповідним проханням до Німеччини звернулася українська сторона.

Нагадаємо, Норвегія та Люксембург надали Україні фінансову допомогу на загальну суму понад €277 мільйонів.