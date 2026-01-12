Іран таємно звернувся до Віткоффа на тлі протестів і загрози військових дій США — Axios

Аракчі звернувся до Віткоффа минулими вихідними.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі звернувся до спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа на тлі погроз президента США Дональда Трампа застосувати військову силу проти іранського режиму.

Про це повідомило Axios з посиланням на власні поінформовані джерела.

Як зауважує видання, Аракчі звернувся до Віткоффа минулими вихідними, і це є першою ознакою того, що прямий канал зв’язку між Вашингтоном і Тегераном все ще відкритий. За допомогою такого звернення Іран може намагатися послабити напруженість у відносинах зі Штатами або принаймні виграти певний час — до того як Трамп вдасться до будь-яких силових заходів.

За інформацією джерел Axios, Аракчі та Віткофф обговорювали можливе проведення зустрічі найближчими днями. Проте точно невідомо, як саме відбувалося обговорення — телефоном чи текстовими повідомленнями.

Білий дім і Державний департамент відмовилися від коментарів з цього приводу.

В Ірані в п’ятницю, 9 січня, відбулися нові масові протести, які посилили найбільший за останні три роки антиурядовий рух. Влада країни продовжила масштабне блокування інтернету та заявила про намір діяти максимально жорстко проти демонстрантів.

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародної спільноти з проханням активізувати тиск на керівництво Ірану у зв’язку з насильством проти власного населення та підтримкою агресії росії проти України.