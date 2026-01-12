Уряд Гренландії заявив, що захист острова забезпечуватиметься через НАТО

У заяві зазначили, що Гренландія, як частина Данського королівства, також є членом НАТО, а тому її оборона повинна здійснюватися через НАТО.

Уряд Гренландії заявив у понеділок, 12 січня, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.

Про це пише DR.

На тлі систематичних резонансних заяв американського президента Дональда Трампа щодо бажання придбати Гренландію, влада острова виступила із заявою.

"Це те, чого керівна коаліція в Гренландії не може прийняти за жодних обставин", – наголосив уряд.

У заяві зазначили, що Гренландія, як частина Данського королівства, також є членом НАТО, а тому її оборона повинна здійснюватися через НАТО.

Відтак уряд тепер посилить свої зусилля, щоб забезпечити захист Гренландії під егідою НАТО.

"Усі країни-члени НАТО, включно із США, мають спільний інтерес у захисті Гренландії, і тому коаліція уряду Гренландії буде співпрацювати з Данією, щоб забезпечити, що діалог та розвиток захисту Гренландії відбуватимуться в рамках співпраці НАТО", – додали у заяві.

А гренландський премʼєр-міністр Єнс-Фредерік Нільсен, своєю чергою, заявив, що безпека та оборона Гренландії "належать до НАТО".

"Останнім часом наша країна привертає велику увагу міжнародної спільноти. У тому числі й НАТО. Наша країна має стратегічне значення, і наша безпека є важливою. Для нас. Для наших союзників. І для стабільності в Арктиці", – наголосив він.