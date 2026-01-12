Генсек НАТО уникає публічних зауважень на адресу Вашингтона – The Guardian
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що "він вірить, що президент США Дональд Трамп робить правильні речі для НАТО, заохочуючи нас усіх витрачати більше" в Європі, щоб зрівнятися з витратами США.
Він сказав, що "абсолютно переконаний", що "без Дональда Трампа ми ніколи не досягли б такого результату на саміті в Гаазі" минулого року, підвищивши поріг ВВП на оборону до 5%.
Про це повідомляє The Guardian.
"Тому, коли я хвалю когось, це ґрунтується на фактах, і я вірю, що ці факти існують", — сказав він.
Водночас він не відповів на конкретне запитання щодо коментарів Трампа про Гренландію, але сказав, що вітає обговорення іншими союзниками питання "об'єднання та співпраці" і більш активної участі в справах Арктики.
"Ви бачили сьогодні деякі заяви британців і німців, ми зараз працюємо разом, щоб побачити, як ми можемо об'єднатися як альянс, включаючи наших сім членів, союзників, що межують з Далекою Північчю, Арктикою, щоб спільно працювати над тим, щоб дійсно зробити наступний крок, який є вирішальним", — додав Рютте.
Він також зазначив, що Данія "вже прискорює свої інвестиції в оборону", включаючи "унікальні можливості для захисту таких територій, як Гренландія".
"Тож ми дійсно працюємо тут разом. І моє єдине занепокоєння полягає в тому, як нам забезпечити свою безпеку від росіян, від будь-яких інших супротивників — подивіться, що робить Китай, швидко нарощуючи власні збройні сили, а також північнокорейці та інші, хто, як мінімум, може бажати нам зла або не дуже доброго. Тому це моя роль, і я думаю, що ми досягнемо цього", — повідомив генеральний секретар.