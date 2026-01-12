Генсек НАТО уникає публічних зауважень на адресу Вашингтона – The Guardian

Він не відповів на конкретне запитання щодо коментарів Трампа про Гренландію.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що "він вірить, що президент США Дональд Трамп робить правильні речі для НАТО, заохочуючи нас усіх витрачати більше" в Європі, щоб зрівнятися з витратами США.

Він сказав, що "абсолютно переконаний", що "без Дональда Трампа ми ніколи не досягли б такого результату на саміті в Гаазі" минулого року, підвищивши поріг ВВП на оборону до 5%.

Про це повідомляє The Guardian.

"Тому, коли я хвалю когось, це ґрунтується на фактах, і я вірю, що ці факти існують", — сказав він.

Водночас він не відповів на конкретне запитання щодо коментарів Трампа про Гренландію, але сказав, що вітає обговорення іншими союзниками питання "об'єднання та співпраці" і більш активної участі в справах Арктики.

"Ви бачили сьогодні деякі заяви британців і німців, ми зараз працюємо разом, щоб побачити, як ми можемо об'єднатися як альянс, включаючи наших сім членів, союзників, що межують з Далекою Північчю, Арктикою, щоб спільно працювати над тим, щоб дійсно зробити наступний крок, який є вирішальним", — додав Рютте.

Він також зазначив, що Данія "вже прискорює свої інвестиції в оборону", включаючи "унікальні можливості для захисту таких територій, як Гренландія".

"Тож ми дійсно працюємо тут разом. І моє єдине занепокоєння полягає в тому, як нам забезпечити свою безпеку від росіян, від будь-яких інших супротивників — подивіться, що робить Китай, швидко нарощуючи власні збройні сили, а також північнокорейці та інші, хто, як мінімум, може бажати нам зла або не дуже доброго. Тому це моя роль, і я думаю, що ми досягнемо цього", — повідомив генеральний секретар.