Танкери з венесуельською нафтою змінюють прапор на російський – WSJ

У п’ятницю, 9 січня, американські військові захопили вже п’ятий нафтовий танкер та продовжують відстежувати інші судна.

Танкери, які перевозять підсанкційну нафту, почали змінювати прапор на російський у спробі уникнути затримання з боку США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними Lloyd's List Intelligence, лише за останні два тижні понад 15 танкерів, що задіяні у перевезенні підсанкційної нафти, змінили прапор і почали плавати під російським. Незважаючи на це, судна під російським прапором поки становлять невелику частину "тіньового флоту".

"Використання російського прапора — це спосіб для "тіньового флоту" нібито отримати захист від рейдів. Це цілком може стати точкою напруженості між Вашингтоном і москвою", — зазначив головний редактор Lloyd's List Річард Мід.

За даними S&P Global Market Intelligence, протягом останніх трьох місяців 2025 року 25 танкерів були перереєстровані під російський прапор, з яких 18 зробили це у грудні. Танкерні оператори сподіваються, що під прапором країни з потужним флотом вони зможуть обходити американську блокаду перевезень венесуельської нафти та уникнути перехоплення Береговою охороною США. Однак, за даними видання, ця схема працює обмежено.

У п’ятницю, 9 січня, американські військові захопили вже п’ятий нафтовий танкер та продовжують відстежувати інші судна, що намагаються ухилитися від санкцій адміністрації президента США Дональда Трампа.

Минулого тижня Берегова охорона США затримала танкер Marinera, який йшов під російським прапором. Ще місяць тому судно називалося Bella 1, але 30 грудня 2025 року його перереєстрували у російських суднових реєстрах. Під час затримання неподалік було зафіксовано підводний човен росії.

Ці події свідчать, що навіть зміна прапора не забезпечує безпеку суднам, які перевозять підсанкційну нафту, і створює нові точки напруженості між США та росією.