Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Танкери з венесуельською нафтою змінюють прапор на російський – WSJ

12 січня 2026, 18:21
Танкери з венесуельською нафтою змінюють прапор на російський – WSJ
Фото: reuters
У п’ятницю, 9 січня, американські військові захопили вже п’ятий нафтовий танкер та продовжують відстежувати інші судна.

Танкери, які перевозять підсанкційну нафту, почали змінювати прапор на російський у спробі уникнути затримання з боку США.

 Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними Lloyd's List Intelligence, лише за останні два тижні понад 15 танкерів, що задіяні у перевезенні підсанкційної нафти, змінили прапор і почали плавати під російським. Незважаючи на це, судна під російським прапором поки становлять невелику частину "тіньового флоту".

"Використання російського прапора — це спосіб для "тіньового флоту" нібито отримати захист від рейдів. Це цілком може стати точкою напруженості між Вашингтоном і москвою", — зазначив головний редактор Lloyd's List Річард Мід.

За даними S&P Global Market Intelligence, протягом останніх трьох місяців 2025 року 25 танкерів були перереєстровані під російський прапор, з яких 18 зробили це у грудні. Танкерні оператори сподіваються, що під прапором країни з потужним флотом вони зможуть обходити американську блокаду перевезень венесуельської нафти та уникнути перехоплення Береговою охороною США. Однак, за даними видання, ця схема працює обмежено.

У п’ятницю, 9 січня, американські військові захопили вже п’ятий нафтовий танкер та продовжують відстежувати інші судна, що намагаються ухилитися від санкцій адміністрації президента США Дональда Трампа.

Минулого тижня Берегова охорона США затримала танкер Marinera, який йшов під російським прапором. Ще місяць тому судно називалося Bella 1, але 30 грудня 2025 року його перереєстрували у російських суднових реєстрах. Під час затримання неподалік було зафіксовано підводний човен росії.

Ці події свідчать, що навіть зміна прапора не забезпечує безпеку суднам, які перевозять підсанкційну нафту, і створює нові точки напруженості між США та росією.

СШАнафтаВенесуелатіньовий фолот рф

Останні матеріали

Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється