ПОЛІТИКА

Американські війська вперше затримали російський нафтовий танкер

07 січня 2026, 17:23
Американські війська вперше затримали російський нафтовий танкер
Фото з відкритих джерел
Погоня розпочалася минулого місяця, коли танкер уникнув блокади ВМС США навколо Венесуели, покликаної перешкодити незаконній торгівлі нафтою.

Американські війська затримали в північній частині Атлантичного океану судно під російським прапором, пов'язане з Венесуелою, яке було в центрі довготривалої погоні.

Про це повідомило Європейське командування США.

Як йдеться у повідомленні, Міністерство юстиції США та Міністерство внутрішньої безпеки, у координації з Міністерством війни, у середу оголосили про захоплення судна M/V Bella 1 за порушення санкцій США.

Судно, яке розпочало свою подорож в Ірані, прямувало за нафтою до Венесуели, коли американські сили спробували зупинити його і піднятися на борт у Карибському морі.

"Судно було затримано в Північній Атлантиці на підставі ордера, виданого федеральним судом США, після того, як за ним стежив корабель USCGC Munro", – сказано у повідомленні.

Затримання ознаменувало завершення "полювання", в якому брали участь берегова охорона США, а також американські та британські літаки спостереження.

Погоня розпочалася минулого місяця, коли танкер уникнув блокади ВМС США навколо Венесуели, покликаної перешкодити незаконній торгівлі нафтою. 

З того часу його переслідувала берегова охорона США через Карибське море і Атлантичний океан. За цей час танкер змінив прапор на російський з метою отримання захисту.

Нагадаємо, п’ять нафтових танкерів, що перебувають під санкціями США та раніше знаходилися поблизу берегів Венесуели, офіційно змінили прапори на російські.

нафта санкції Венесуела танкер росія

