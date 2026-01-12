Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Миру з росією цього року не буде – Кулеба

12 січня 2026, 17:17
Миру з росією цього року не буде – Кулеба
Фото: Укрінформ
Він спрогнозував, коли відкриються наступні "вікна" для переговорів: у кінці лютого, влітку і наприкінці наступної зими.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на треку Україна — Європа — США у питанні мирних переговорів вдалося досягти й формалізувати значний прогрес, про який говорили багато років.

Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді".

За словами Кулеби, навіть якщо нинішні мирні зусилля не дадуть результату, наступна спроба починатиметься значно ближче до мети.
"Якщо ця спроба не вдасться, то наступна буде починатися не зі 100 метрів від цілі, а з одного — найважчого — метра", — зазначив він.

Водночас ексглава МЗС не очікує домовленостей про припинення вогню до кінця зими. На його думку, росія не зацікавлена в зупинці бойових дій після масштабних ударів по українській енергетиці та економіці.
"Нащо вони все це розвалювали під зиму, щоб раптом зупинитися? Це не їхня стратегія", — пояснив Кулеба.

Він вважає, що війна триватиме й надалі, а владімір путін продовжуватиме вести війни, оскільки саме такий формат дозволяє йому утримувати владу. "Він знайшов свою місію, свою нішу в історії", — додав дипломат.

Кулеба також погодився з оцінкою нового керівника Офісу президента Кирила Буданова, що наступний сплеск переговорної активності можливий наприкінці лютого. Після цього може відкритися «вікно» для переговорів улітку, а потім — знову наприкінці зими.

За його словами, у росії є чинники, які поступово тиснуть на агресора, зокрема економічні проблеми, однак цього тиску наразі недостатньо для початку реальних переговорів про завершення війни. Водночас рф має підтримку Китаю, що дозволяє їй і надалі імітувати переговорний процес.

"Про мир цього року домовитися не вдасться", — переконаний Кулеба, зазначивши, що реалістичним варіантом для України наразі залишається припинення вогню.

Коментуючи роль США, ексміністр зауважив, що Дональд Трамп не має достатніх важелів, аби примусити сторони до завершення війни.

"росія впевнена, що може досягати цілей військовим шляхом. Україна впевнена, що здатна триматися. Для росії компенсаторний ресурс — Китай, для нас — Європа. І допоки Європа й Україна триматимуться разом, Трамп не може їх поламати", — підсумував він.

війнаВладімір ПутінпереговориДмитро Кулебаперемир'я

