ПОЛІТИКА

Рада Україна-НАТО провела позачергове засідання через удари росії

12 січня 2026, 19:38
Фото: Пресслужба ПА НАТО
Представники України розповіли про поточну безпекову ситуацію та систематичні удари росії по енергетичній інфраструктурі.

Рада Україна-НАТО зібралася на позачергове засідання в Брюсселі, яке скликали через масовані удари росіян, зокрема із застосуванням ракети "Орєшнік".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

У МЗС розповіли, що в засіданні у форматі онлайн брали участь заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, заступник міністра оборони України Сергій Боєв та заступник міністра енергетики України Роман Андарак.

Представники України розповіли про поточну безпекову ситуацію та систематичні удари росії по енергетичній інфраструктурі. Вони зазначили, що мета таких дій - гуманітарна катастрофа в зимовий період. Ворог хоче позбавити українців електроенергії, води та тепла.

За словами українських чиновників, ситуація в енергетиці залишається дуже складною, а Україні терміново потрібні нові засоби захисту, зокрема системи протиповітряної оборони.

Боєв звернув увагу, що протягом 2025 року росіяни суттєво збільшили кількість ракет і дронів, які вони застосовують для ударів по Україні. Це свідчить, що рф орієнтується на подальшу ескалацію.

Окремо він наголосив, що удар "Орєшніком" неподалік від кордону країни НАТО - це прояв агресивної політики росії та повної відсутності бажання завершити війну.

Також Боєв окреслив потреби України в ракетах до систем ППО, зокрема Patriot і NASAMS, а також закликав партнерів інвестувати в програму PURL.

Нагадаємо, Львів у ніч проти п’ятниці, 9 січня, під час комбінованого російського обстрілу вперше в історії зазнав удару балістичною ракетою

війнаенергетикаРада Україна-НАТООрєшнікросія окупанти

