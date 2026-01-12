У ЄС знову зросла кількість українських біженців

Основна тенденція без змін - люди виїжджають з України.

На початок грудня 2025 року загальна кількість громадян, які виїхали з України після початку війни й отримали статус тимчасового захисту в ЄС, становила 4,33 мільйона осіб. Порівняно з жовтнем їхня кількість зросла на 30 615 осіб. Тобто тенденція відтоку людей з України до ЄС зберігається.

Про цеповідомляє пресслужба Євростату.

Куди їдуть українці

Німеччина - 1 241 000 осіб (28,7% від усього ЄС);

Польща - 968 750 осіб (22,4%);

Чехія - 392 670 осіб (9,1%).

Хоча зростання чисельності біженців з України зафіксовано у 21 країні, найвідчутніше — у Німеччині (+11 040) та Іспанії (+2 810). Однак є країни, де кількість українців під захистом зменшилася: лідерами за цим показником стали Франція (-870 осіб) та Литва (-575).

Найвище співвідношення кількості осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб спостерігалося в Чехії (36,0), Польщі (26,5) та Словаччині (25,7), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тисячу осіб.

Статистика свідчить, що кількість нових рішень про надання захисту українцям у листопаді (53 735) різко впала — майже на третину порівняно з попередніми місяцями. Аналітики пов'язують це зі стабілізацією після серпневої постанови уряду України, яка дозволила чоловікам віком 18-22 роки вільно виїжджати за кордон.

Хто отримує захист у ЄС

Українці становлять 98,4% усіх отримувачів статусу. Розподіл за статтю та віком виглядає наступним чином:

дорослі жінки - 43,6%;

неповнолітні - 30,7%;

дорослі чоловіки - 25,7%.

Варто врахувати, що в кожній із країн ЄС є своя специфіка в аналізі переженців. Наприклад, статистика Франції традиційно не включає дітей, а дані з Іспанії, Кіпру та Греції можуть містити осіб, чий статус фактично вже недійсний. Через відсутність свіжих даних з Люксембургу для загального звіту ЄС було використано показники цієї країни за серпень 2025 року.