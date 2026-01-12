Британія знайшла правову основу для затримання суден "тіньового флоту" рф

Поки невідомо, коли саме можуть початись подібні операції.

Британський уряд визначив правову основу, яку можна буде використовувати для затримки військовими суден "тіньового флоту". Урядовці вважають, що Закон про санкції та відмивання грошей 2018 року може бути використаний для такого застосування військової сили.

Про це пише BBC.

У використанні суден "тіньового флоту" для торгівлі нафтою звинувачують росію, Іран та Венесуелу. Минулого тижня британські військові допомогли американцям захопити нафтовий танкер Marinera, який перевозив нафту для Венесуели, росії та Ірану, порушуючи санкції США. Поки що солдати Британії не висаджувались на подібні танкери, і невідомо, коли саме можуть початись подібні операції.

Британія запровадила санкції проти понад 500 суден, які допомагають кремлю фінансувати війну проти України. За словами британських міністрів, дії Лондона та союзників вже призвели до того, що близько 200 суден покинули море. Більшість з них працювали без дійсного прапора. Уряд Британії вважає, що новий правовий механізм, який вони пропрацювали, може бути застосований до суден, на які поширюються санкції, і які не мають законного прапора. Це включало й б затриманий танкер Marinera.