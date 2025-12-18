ЄС знайде рішення щодо фінансування України або не покине саміт – фон дер Ляєн

Водночас остаточного консенсусу поки немає.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не залишить сьогоднішню зустріч лідерів ЄС у Брюсселі, не знайшовши рішення щодо фінансування України.

Як пише Sky News, фон дер Ляєн заявила, що якщо репараційний кредит для України буде узгоджено, а його ризики повинні розділити всі держави-члени.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер перед самітом сказав, що пропозиції щодо фінансування України у 2026 та 2027 роках наразі все ще змінюються, попри неофіційний термін прийняття рішення, який очікується сьогодні.

За словами Де Вевера, запропонована Україні позика про репарації несе юридичні, фінансові та економічні ризики та наразі не пропонує жодних безперечних гарантій.

"Немає прецеденту для запропонованого використання заморожених російських активів", - додав Де Вевер.

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила журналістам у Брюсселі, що сподівається досягти угоди про фінансування для України, хоча оцінила шанси на досягнення угоди як "50/50".

Каллас сказала, що розуміє, що на Бельгію чинять великий тиск, щоб вона погодилася з пропозиціями, але зазначила, що ЄС врахував занепокоєння, які Де Вевер висловив щодо використання заморожених російських активів для отримання репараційного кредиту.

"ЄС не може дозволити собі зазнати невдачі в переговорах і має показати свою силу", - сказав Каллас.

Очікується, що лідери Євросоюзу сьогодні ухвалять рішення щодо фінансування України на наступні роки. Наразі на порядку денному саміту — два можливі механізми фінансової підтримки: