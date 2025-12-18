Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС знайде рішення щодо фінансування України або не покине саміт – фон дер Ляєн

18 грудня 2025, 11:59
ЄС знайде рішення щодо фінансування України або не покине саміт – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Водночас остаточного консенсусу поки немає.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не залишить сьогоднішню зустріч лідерів ЄС у Брюсселі, не знайшовши рішення щодо фінансування України.

Як пише Sky News, фон дер Ляєн заявила, що якщо репараційний кредит для України буде узгоджено, а його ризики повинні розділити всі держави-члени.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер перед самітом сказав, що пропозиції щодо фінансування України у 2026 та 2027 роках наразі все ще змінюються, попри неофіційний термін прийняття рішення, який очікується сьогодні.

За словами Де Вевера, запропонована Україні позика про репарації несе юридичні, фінансові та економічні ризики та наразі не пропонує жодних безперечних гарантій.

"Немає прецеденту для запропонованого використання заморожених російських активів", - додав Де Вевер.

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила журналістам у Брюсселі, що сподівається досягти угоди про фінансування для України, хоча оцінила шанси на досягнення угоди як "50/50".

Каллас сказала, що розуміє, що на Бельгію чинять великий тиск, щоб вона погодилася з пропозиціями, але зазначила, що ЄС врахував занепокоєння, які Де Вевер висловив щодо використання заморожених російських активів для отримання репараційного кредиту.

"ЄС не може дозволити собі зазнати невдачі в переговорах і має показати свою силу", - сказав Каллас.

Очікується, що лідери Євросоюзу сьогодні ухвалять рішення щодо фінансування України на наступні роки. Наразі на порядку денному саміту — два можливі механізми фінансової підтримки:

  • залучення 90 млрд євро через бюджет Євросоюзу;
  • або надання так званого репараційного кредиту з використанням російських активів.
ЄвросоюзУрсула фон дер ЛяєнКая Калласпідтримка Українизаморожені активи рф

Останні матеріали

Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється