ПОЛІТИКА

Верховна Рада підтримала перейменування копійки на "шаг" у першому читанні

18 грудня 2025, 12:18
Верховна Рада підтримала перейменування копійки на
Фото: poltava.to
Остаточне голосування заплановане на пленарному засіданні 27 грудня.

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт №14093, який передбачає перейменування копійки на "шаг".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 264 нардепи. Наступні 3–4 роки планується випускати тільки монети номіналом "50 шагів" — кілька десятків мільйонів штук. Монети номіналом понад гривню залишаться без змін. Остаточне голосування заплановане на пленарному засіданні 27 грудня.

Ініціатива зміни назви "копійка" була запропонована Національним банком у вересні 2024 року. У пояснювальній записці зазначено, що сьогодні копійка в обігу залишилася лише у росії, білорусі та в невизнаному Придністров’ї серед колишніх республік СРСР.

Законопроєкт передбачає паралельне використання копійок та шагів без їх вилучення з обігу, зі співвідношенням 1:1. Перейменування також має символічне значення — відновлення історичної справедливості та дерадянізацію грошового обігу.

Історично монета «шаг» використовувалася на території України з часів Гетьманщини і до доби Української революції 1917–1921 років. Після здобуття незалежності у 1991 році питання назви дрібної монети знову обговорювалося, і одним із варіантів була саме "шаг". Однак 2 березня 1992 року Верховна Рада остаточно затвердила назву «копійка».

На сьогодні в Україні в обігу перебуває майже 14 мільярдів монет, повідомляє Нацбанк.

