ПОЛІТИКА

Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2026 рік

22 жовтня 2025, 11:48
Фото: Reuters
Основними будуть видатки на оборону, але після цьогорічної паузи зростуть і соціальні стандарти.

Проєкт Держбюджету-2026 прийняли в першому читанні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Доходи Державного бюджету складуть 2,4 трильйона гривень, що на 446,8 мільярда гривень (18,8%) більше порівняно з 2025 роком. Видатки — 4,8 трильйона, що на 415 мільярда більше порівняно з 2025 роком.

Видатки на оборону та безпеку становитимуть 2,8 трильйона, це 27,2% до ВВП (+168,6 мільярда до 2025 року).

Також у держбюджет на наступний рік заклали такі витрати:

  • на соціальний захист – 467,1 мільярда гривень (це на 45 мільярдів гривень більше у порівнянні з 2025 роком)
  • на охорону здоров’я – 258 мільярдів гривень (це на 38,2 мільярда гривень більше у порівнянні з 2025 роком)
  • на освіту – 265,4 мільярда гривень (це на 66,5 мільярда гривень більше у порівнянні з 2025 роком)
  • на науку – 19,9 мільярда гривень (це на 5,4 мільярда гривень більше у порівнянні з 2025 роком)
  • на ветеранську політику – 17,9 мільярда гривень (це на 6,1 мільярда гривень більше у порівнянні з 2025 роком)
  • на підтримку економіки – 41,5 мільярда гривень.

Далі документ ще раз розгляне Уряд і поверне його до Верховної Ради, яка до середини листопада має проголосувати за держбюджет-2026 в цілому.

Більше публікацій

