Трамп закликає до рекордного оборонного бюджету у 2027 році розміром $1,5 трлн

Президент США Дональд Трамп оголосив, що звернеться до Конгресу із запитом на оборонний бюджет у розмірі $1,5 трлн у 2027 році. Це на $500 млрд більше від нинішнього рівня фінансування Пентагону.

Таке масштабне збільшення, ймовірно, відображає високу вартість деяких військових амбіцій Трампа – від програми протиповітряної оборони Golden Dome до його закликів розробити новий проєкт лінкора. За нинішніх рівнів витрат повне фінансування цих програм неможливе.

У дописі в соцмережі Truth Social президент майже не навів деталей, зазначивши лише, що кошти підуть на створення його "війська мрії". На думку Трампа, збільшення можна профінансувати за рахунок доходів від мит, однак навіть у разі обходу конституційних повноважень Конгресу щодо видатків наявних митних надходжень усе одно бракувало б на сотні мільярдів доларів.

Попри складність пошуку додаткових пів трильйона доларів, Трамп і частина республіканців у Конгресі впевнені у можливості реалізувати такий план. Деякі республіканці давно виступають за суттєве щорічне зростання фінансування Пентагону – до приблизно 5% ВВП, порівняно з нинішніми 3,5%.

За словами одного з лобістів оборонної галузі, демократи, ймовірно, чинитимуть опір будь-яким крокам, що передбачають скорочення фінансування охорони здоров’я, освіти та зовнішньої допомоги – а саме так республіканці пропонують звільнити кошти.