Трамп підписав щорічний оборонний бюджет із допомогою Україні
19 грудня 2025, 09:09
Підписаний главою Білого дому закон також передбачає виділення $800 млн для України – $400 млн протягом наступних двох років – для оплати постачання зброї для української армії.
Президент США Дональд Трамп підписав "Закон про національну оборону на 2026-й фінансовий рік" (National Defense Authorization Act, NDAA), який передбачає видатки на безпеку в розмірі майже $1 трлн.
Про це пише сайт Білого дому.
Документ закріплює асигнування на програми Пентагону на розвиток оборонної інфраструктури, програм щодо енергетики, розвідки, закордонних справ, а також інших державних галузей. Закон містить нову допомогу Україні, яка захищається від агресії росії, пише Reuters. Документ дозволяє рекордні річні військові видатки в розмірі $901 млрд, що на $8 млрд більше, ніж запитував президент США Дональд Трамп.
Агентство зазначає, що закон є компромісом, який "об'єднує окремі заходи, яких уже вжили Палата представників і Сенат". Зокрема, у нього входить кілька положень, спрямованих на зміцнення безпеки в Європі, до чого Трамп ставиться "прохолодно".
Закон про оборону також санкціонує Ініціативу з безпеки у країнах Балтії, виділяє $175 млн на підтримку оборони Латвії, Литви й Естонії. Крім того, він обмежує можливість Пентагону скорочувати чисельність американських військ у Європі до менш ніж 76 тис. осіб і забороняє командувачу американських військ у Європі відмовлятися від звання верховного головнокомандувача НАТО, зазначено в повідомленні.