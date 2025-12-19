Трамп підписав щорічний оборонний бюджет із допомогою Україні

Підписаний главою Білого дому закон також передбачає виділення $800 млн для України – $400 млн протягом наступних двох років – для оплати постачання зброї для української армії.

Президент США Дональд Трамп підписав "Закон про національну оборону на 2026-й фінансовий рік" (National Defense Authorization Act, NDAA), який передбачає видатки на безпеку в розмірі майже $1 трлн.

Про це пише сайт Білого дому.

Документ закріплює асигнування на програми Пентагону на розвиток оборонної інфраструктури, програм щодо енергетики, розвідки, закордонних справ, а також інших державних галузей. Закон містить нову допомогу Україні, яка захищається від агресії росії, пише Reuters. Документ дозволяє рекордні річні військові видатки в розмірі $901 млрд, що на $8 млрд більше, ніж запитував президент США Дональд Трамп.