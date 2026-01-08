Австралія проведе масштабне національне розслідування антисемітизму

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе оголосив про проведення широкого національного розслідування антисемітизму.

Розслідування матиме форму королівської комісії – найвищого рівня незалежного публічного розслідування, можливого в Австралії. Її очолить колишня суддя Високого суду Вірджинія Белл. За словами прем’єра, комісія вивчатиме характер, масштаби та чинники антисемітизму загалом, а також обставини масової стрілянини в Бонді. Вона також підготує рекомендації для правоохоронних органів, щодо зміцнення суспільної згуртованості та протидії поширенню екстремізму.

Звіт має бути підготовлений до 14 грудня – рівно через рік після нападу, який стався під час святкування Хануки.

Оголошення про розслідування стало наслідком багатотижневих закликів з боку законодавців з усього політичного спектра, окремих лідерів єврейської громади та інших публічних осіб, зокрема відомих спортсменів, провести саме національну королівську комісію, а не розслідування на рівні штату Новий Південний Уельс, де стався напад. Спочатку Албанезе припускав, що таке масштабне розслідування може зайняти надто багато часу, однак у четвер відкинув твердження, що на нього тиснули, аби він змінив свою позицію.

Албанезе вже ініціював перевірку діяльності австралійських органів безпеки та правоохоронних структур після стрілянини, і, за його словами, вона стане частиною роботи королівської комісії. Він також планує ухвалити законодавчі зміни у відповідь на напад, зокрема ще більше посилити й без того суворі закони про обіг зброї та криміналізувати висловлювання так званих проповідників ненависті, які, за словами уряду, часто не дотягують до порогу кримінального переслідування.