Очільник Дніпра заявив про "надзвичайну ситуацію національного рівня" у місті

08 січня 2026, 13:31
Фото: dpchas.com.ua
Міський голова повідомив, що від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми.
Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що у місті — надзвичайна ситуація національного рівня після російської атаки, яка залишила регіон без світла.
 
Про це ідеться у заяві Філатова.
 
Міський голова повідомив, що від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. У лікарні поступово повертається світло. Заклади також мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси.
 
Каналізація міста заживлена. Лівий берег міста підтримується альтернативними джерелами живлення, зокрема для тиску води на верхніх поверхах багатоповерхівок. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується.
 
Усі котельні вчора було знеструмлено, нині енергетики докладають зусиль, щоб відновити їхню роботу.
 
Електротранспорт у Дніпрі замінюють автобуси. Дніпро має запас палива на кілька діб.
 
У місті працюють 89 суто комунальних "Пунктів незламності", є також пункти, облаштовані держвладою та приватними підприємствами. Дитячі садочки працюють черговими групами, по 4 години. У школах продовжили канікули до 11 січня.

 

війна в Україніросія окупантиенергетика

