Трамп виступить перед Конгресом у четверту річницю вторгнення рф

08 січня 2026, 11:30
Трамп виступить перед Конгресом у четверту річницю вторгнення рф
Це буде перший виступ Трампа зі щорічним посланням на його другому терміні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон у середу надіслав лист президенту Дональду Трампу, в якому запросив його виступити зі щорічним посланням до Конгресу (State of The Union) 24 лютого.

Про це Джонсон написав у соцмережі Х.

Трамп уперше виступить зі щорічним посланням до Конгресу на другому терміні. У березні 2025 року він виступив з промовою на спільному засіданні Конгресу, але технічно це не вважалося щорічним посланням.
 
"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження важливої роботи, яка чекає на нас у 2026 році, служіння американському народу, захист свободи та збереження цього великого експерименту з самоврядування. З цією метою для мене є великою честю та привілеєм запросити вас виступити на спільному засіданні Конгресу у вівторок, 24 лютого 2026 року, в Палаті представників США", – йдеться у листі Джонсона до Трампа.
 
Під час березневого виступу Трампа до Конгресу кілька демократів покинули залу, а у 2020 році спікерка Пелосі порвала копію його виступу.
 
Серед тем, які, ймовірно, будуть порушені в промові Трампа, – захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, його фокус на боротьбі з імміграцією та проміжні вибори 2026 року.
війна в Україніросія окупантиСША

