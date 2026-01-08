У Берліні повернули світло після масових знеструмлень

Міський голова додав, що операція з відновлення електропостачання "була складним і поступовим процесом".

У південно-західній частині Берліна відновили електропостачання після підпалів електрокабелів, які знеструмили столицю Німеччини 3 січня.

Про це пише Reuters із посиланням на міського голову Берліна Кая Вегнера.

Він зазначив, що електроенергію почали поступово відновлювати з 11:00 7 січня. За словами міського голови, це стало можливим завдяки тому, що в місті оголосили надзвичайну ситуацію, яка "дала змогу об’єднати необхідні ресурси та заходи".

"Сьогодні гарний день для багатьох постраждалих людей, яких від’єднали від електроенергії та опалення з 3 січня", — сказав Кай Вегнер.