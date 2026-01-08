Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Берліні повернули світло після масових знеструмлень

08 січня 2026, 11:11
У Берліні повернули світло після масових знеструмлень
Фото: з вільного доступу
Міський голова додав, що операція з відновлення електропостачання "була складним і поступовим процесом".
У  південно-західній частині Берліна відновили електропостачання після підпалів електрокабелів, які знеструмили столицю Німеччини 3 січня.
 
Про це пише Reuters із посиланням на міського голову Берліна Кая Вегнера.
 
Він зазначив, що електроенергію почали поступово відновлювати з 11:00 7 січня. За словами міського голови, це стало можливим завдяки тому, що в місті оголосили надзвичайну ситуацію, яка "дала змогу об’єднати необхідні ресурси та заходи".
 
"Сьогодні гарний день для багатьох постраждалих людей, яких від’єднали від електроенергії та опалення з 3 січня", — сказав Кай Вегнер.
 
Міський голова додав, що операція з відновлення електропостачання "була складним і поступовим процесом".
 
Нагадаємо, рано-вранці 3 січня пожежа пошкодила важливі лінії електропередач на кабельному мосту через Тельтовський канал, що веде до електростанції Ліхтерфельде. Унаслідок цього близько 45 000 домогосподарств і понад 2000 підприємств у південно-західних районах міста залишилися без електроенергії під час морозів. Відповідальність за знеструмлення взяла на себе група Vulkangruppe.  

 

війна в Україніросія окупантиНімеччина

Останні матеріали

Сліди Кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди Кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється