МЗС України рекомендує українцям залишити територію Ірану через ускладнення безпекової ситуації

08 січня 2026, 12:51
Фото: DW
В Ірані не вщухають протести та зіткнення із силовиками.
У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Іран Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України залишити територію Ірану.
 
Про це відомство повідомило у Facebook.
 
Як зазначає пресслужба МЗС України, наразі виїзд з країни можливий через такі пункти пропуску:
 
  • Міжнародний аеропорт ім. Імама Хомейні (м. Тегеран)
  • Прикордонний пункт пропуску на кордоні з Вірменією – Нордуз/Агарак
  • Прикордонний пункт пропуску на кордоні з Туреччиною – Базорган/Сероу.
 
Відомство просить дотримуватися вказівок місцевих органів влади, не вступати у конфлікти з представниками поліції та зберігати спокій. У разі зміни ситуації або відкриття додаткових маршрутів виїзду з країни інформація буде оновлюватися оперативно.
 
Ті, хто потрапили у надзвичайну ситуацію, можуть звертатися до Посольства України в Ісламській Республіці Іран:
 
  • гаряча лінія: +98 9128 436 681
  • email: [email protected]
  • або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1588
  • адреса електронної пошти [email protected]

 

