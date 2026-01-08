МЗС України рекомендує українцям залишити територію Ірану через ускладнення безпекової ситуації

В Ірані не вщухають протести та зіткнення із силовиками.

У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Іран Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України залишити територію Ірану.

Про це відомство повідомило у Facebook.

Як зазначає пресслужба МЗС України, наразі виїзд з країни можливий через такі пункти пропуску:

Міжнародний аеропорт ім. Імама Хомейні (м. Тегеран)

Прикордонний пункт пропуску на кордоні з Вірменією – Нордуз/Агарак

Прикордонний пункт пропуску на кордоні з Туреччиною – Базорган/Сероу.

Відомство просить дотримуватися вказівок місцевих органів влади, не вступати у конфлікти з представниками поліції та зберігати спокій. У разі зміни ситуації або відкриття додаткових маршрутів виїзду з країни інформація буде оновлюватися оперативно.