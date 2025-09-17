Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Британією

Велика Британія зобов’язується щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше 3,6 мільярда фунтів стерлінгів до фінансового року 2030/31

Документ закріплює нову довгострокову рамку співпраці між двома країнами, охоплюючи безпеку, оборону, економіку, науку, технології та культурні зв’язки.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Український парламент ратифікувала Угоду про сторічне партнерство зі Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії (реєстр. № 0332).

Особливу увагу в угоді приділено оборонному напрямку. Велика Британія зобов’язується щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше 3,6 мільярда фунтів стерлінгів до фінансового року 2030/31. Після цього - за потреби.