Британія розглядає масштабне розгортання військ у Гренландії через загрозу Трампа

Рішення ухвалюється у координації з НАТО.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розглядає можливість розгортання королівських військ у Гренландії на тлі загострення риторики колишнього президента США Дональда Трампа, який неодноразово заявляв про намір контролювати територію та не виключав силового варіанту.

За інформацією The Independent, йдеться про розгортання британських солдатів, кораблів і літаків у межах можливої місії НАТО в регіоні. Військове керівництво також розробляє плани на випадок необхідності посилення безпеки Крайньої Півночі.

Міністерка транспорту Гайді Александер підкреслила, що обговорення безпеки Арктики є частиною звичайної роботи НАТО і не відображає безпосередньої загрози з боку США.

Лорд Пітер Мандельсон зазначив, що про військові дії проти союзників не йдеться: усі обговорення спрямовані на спільну протидію росії та Китаю. Натомість лідерка Консервативної партії Кемі Баденох висловила побоювання за стабільність Альянсу, вважаючи питання Гренландії другорядним порівняно із загальною безпекою НАТО.

Велика Британія вже активно бере участь у масштабних арктичних навчаннях "Вікінг" та "Холодне реагування" разом із союзниками, демонструючи єдність НАТО. Водночас колишні командувачі попереджають про перевантаження збройних сил, обмежену кількість гаубиць, ударних підводних човнів і пілотів F-35, що може знизити ефективність стримування загроз у регіоні.

Британська влада продовжує координувати дії із союзниками по НАТО, оцінюючи реальні можливості своїх збройних сил та стратегічний вплив США, росії і Китаю в Арктиці.

Крім того, Німеччина пропонує НАТО створити місію для захисту безпеки Гренландії.