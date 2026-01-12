Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
РекламаLIFESTYLE

Нові ліцензії та штрафи для порушників: Playcity звітує про роботу

12 січня 2026, 11:23
Нові ліцензії та штрафи для порушників: Playcity звітує про роботу

Державне агентство PlayCity активно продовжує видавати ліцензії на діяльність у сфері азартних ігор. Станом на сьогодні відомство видало вже 12 ліцензій, причому три з них були отримані лише за останній тиждень. За цей період дозвіл отримали одне онлайн казино та два B2B-оператори, що надають послуги для грального бізнесу.

Нові учасники ліцензійного ринку

Від початку роботи агентства до державного бюджету надійшло 209 млн грн у вигляді ліцензійних зборів, що свідчить про активний розвиток легального азартного ринку в Україні.

Голова PlayCity Сергій Новіков підкреслив, що ліцензії видають лише Top Casino і компаніям із бездоганною репутацією, без російських зв’язків та з готовністю дотримуватись принципів відповідальної гри. «Ми прагнемо створити прозорий та безпечний ринок азартних ігор, де кожен оператор діятиме у рамках закону та чесної конкуренції», — зазначив він.

Надання ліцензій також передбачає суворий контроль за діяльністю компаній і регулярну перевірку їхньої звітності. Це дозволяє забезпечувати не лише фінансову дисципліну, а й захист інтересів гравців.

PlayCity штрафує порушників: чверть операторів не подала звіти вчасно

Водночас державний регулятор активно контролює виконання ліцензійних вимог. За інформацією PlayCity, близько чверті ліцензованих операторів не подали звіти вчасно, що є порушенням правил. Кожна компанія, яка прострочила подачу документації, отримала штраф у розмірі 400 тис. грн.

З восьми компаній, які допустили порушення, лише три сплатили штраф добровільно. Решту регулятор змушуватиме до оплати через виконавчу службу. У PlayCity наголошують, що суворе дотримання правил звітності є обов’язковим для всіх операторів, адже це гарантує прозорість ринку та дозволяє уникати фінансових зловживань.

«Ми не дозволимо порушення ліцензійних умов залишати без уваги. Всі компанії повинні працювати чесно та відповідально», — додав Новіков.

Регулятор також закликає операторів уважно стежити за дотриманням вимог щодо відповідальної гри та своєчасного подання звітності, адже це ключові умови легальної діяльності на ринку азартних ігор.

Останні матеріали

Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється