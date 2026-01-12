Нові ліцензії та штрафи для порушників: Playcity звітує про роботу

Державне агентство PlayCity активно продовжує видавати ліцензії на діяльність у сфері азартних ігор. Станом на сьогодні відомство видало вже 12 ліцензій, причому три з них були отримані лише за останній тиждень. За цей період дозвіл отримали одне онлайн казино та два B2B-оператори, що надають послуги для грального бізнесу.

Нові учасники ліцензійного ринку

Від початку роботи агентства до державного бюджету надійшло 209 млн грн у вигляді ліцензійних зборів, що свідчить про активний розвиток легального азартного ринку в Україні.

Голова PlayCity Сергій Новіков підкреслив, що ліцензії видають лише Top Casino і компаніям із бездоганною репутацією, без російських зв’язків та з готовністю дотримуватись принципів відповідальної гри. «Ми прагнемо створити прозорий та безпечний ринок азартних ігор, де кожен оператор діятиме у рамках закону та чесної конкуренції», — зазначив він.

Надання ліцензій також передбачає суворий контроль за діяльністю компаній і регулярну перевірку їхньої звітності. Це дозволяє забезпечувати не лише фінансову дисципліну, а й захист інтересів гравців.

PlayCity штрафує порушників: чверть операторів не подала звіти вчасно

Водночас державний регулятор активно контролює виконання ліцензійних вимог. За інформацією PlayCity, близько чверті ліцензованих операторів не подали звіти вчасно, що є порушенням правил. Кожна компанія, яка прострочила подачу документації, отримала штраф у розмірі 400 тис. грн.

З восьми компаній, які допустили порушення, лише три сплатили штраф добровільно. Решту регулятор змушуватиме до оплати через виконавчу службу. У PlayCity наголошують, що суворе дотримання правил звітності є обов’язковим для всіх операторів, адже це гарантує прозорість ринку та дозволяє уникати фінансових зловживань.

«Ми не дозволимо порушення ліцензійних умов залишати без уваги. Всі компанії повинні працювати чесно та відповідально», — додав Новіков.

Регулятор також закликає операторів уважно стежити за дотриманням вимог щодо відповідальної гри та своєчасного подання звітності, адже це ключові умови легальної діяльності на ринку азартних ігор.