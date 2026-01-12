Данія незаконно "окупувала" Гренландію після війни – спецпосланець Трампа

Він також натякнув на плани Вашингтона щодо посилення контролю над островом до середини 2026 року.

Спецпосланець США по Гренландії Джефф Лендрі звинуватив Данію в "окупації" острова після Другої світової війни.

Про це він повідомив у дописі на X (Twitter).

Він заявив, що Копенгаген відновив контроль над Гренландією "в обхід протоколів ООН".

Лендрі, губернатор Луїзіани та призначенець Дональда Трампа на посаду спецпосланця, підкреслив важливість історичного контексту у відносинах США, Данії та Гренландії.

Він зазначив, що під час війни, коли Данія була окупована нацистами, суверенітет Гренландії забезпечували Сполучені Штати, а після завершення конфлікту Данія "знову окупувала" острів, ігноруючи норми та протоколи ООН.

Водночас Лендрі підкреслив, що США прагнуть у відносинах з Гренландією гостинності, а не ворожості. За даними джерел Politico, Вашингтон розглядає можливість зміцнення контролю над островом у найближчі місяці – потенційно до 4 липня, коли відзначатиметься 250-річчя незалежності США, або до проміжних виборів у листопаді 2026 року.