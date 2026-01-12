Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Данія незаконно "окупувала" Гренландію після війни – спецпосланець Трампа

12 січня 2026, 13:08
Данія незаконно
Фото: з вільного доступу
Він також натякнув на плани Вашингтона щодо посилення контролю над островом до середини 2026 року.

Спецпосланець США по Гренландії Джефф Лендрі звинуватив Данію в "окупації" острова після Другої світової війни. 

Про це він повідомив у дописі на X (Twitter)

Він заявив, що Копенгаген відновив контроль над Гренландією "в обхід протоколів ООН". 

Лендрі, губернатор Луїзіани та призначенець Дональда Трампа на посаду спецпосланця, підкреслив важливість історичного контексту у відносинах США, Данії та Гренландії. 

Він зазначив, що під час війни, коли Данія була окупована нацистами, суверенітет Гренландії забезпечували Сполучені Штати, а після завершення конфлікту Данія "знову окупувала" острів, ігноруючи норми та протоколи ООН. 

Водночас Лендрі підкреслив, що США прагнуть у відносинах з Гренландією гостинності, а не ворожості. За даними джерел Politico, Вашингтон розглядає можливість зміцнення контролю над островом у найближчі місяці – потенційно до 4 липня, коли відзначатиметься 250-річчя незалежності США, або до проміжних виборів у листопаді 2026 року.

 

СШАДаніяГренландія

