Переворот в Ірані може змінити світовий порядок – Bloomberg

За останні два тижні під час протестів загинуло понад 500 осіб, а понад 10 000 заарештовано.

Повстання проти режиму Алі Хаменеї в Ірані може призвести до революції, яка матиме серйозні наслідки для світової політики.

Про це пише агенція Bloomberg.

Падіння режиму стане ударом для владіміра путіна, який втратить ще одного союзника після ув'язнення Ніколаса Мадуро у Венесуелі та повалення Башара Асада в Сирії.

"Це найважливіший момент в Ірані з 1979 року", – заявив колишній старший аналітик ЦРУ з питань Близького Сходу Вільям Ашер, маючи на увазі революцію, яка створила Ісламську Республіку та заклала десятиліття ворожнечі між Тегераном і США.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готують військову операцію в Ірані і можуть ''дуже сильно вдарити там, де йому боляче''.

Експерти вважають, що події в Ірані можуть серйозно змінити баланс сил на Близькому Сході та вплинути на глобальні альянси, особливо в контексті напруженості між США, росією та регіональними акторами.

Нагадаємо, що Трамп розглядає військові сценарії щодо Ірану.