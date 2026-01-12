Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Переворот в Ірані може змінити світовий порядок – Bloomberg

12 січня 2026, 12:11
Фото: reuters.com
За останні два тижні під час протестів загинуло понад 500 осіб, а понад 10 000 заарештовано.

Повстання проти режиму Алі Хаменеї в Ірані може призвести до революції, яка матиме серйозні наслідки для світової політики. 

Про це пише агенція Bloomberg

Падіння режиму стане ударом для владіміра путіна, який втратить ще одного союзника після ув'язнення Ніколаса Мадуро у Венесуелі та повалення Башара Асада в Сирії.

"Це найважливіший момент в Ірані з 1979 року", – заявив колишній старший аналітик ЦРУ з питань Близького Сходу Вільям Ашер, маючи на увазі революцію, яка створила Ісламську Республіку та заклала десятиліття ворожнечі між Тегераном і США.

За останні два тижні в Ірані під час протестів було вбито понад 500 людей, а понад 10 000 осіб заарештовано. 

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готують військову операцію в Ірані і можуть ''дуже сильно вдарити там, де йому боляче''.

Експерти вважають, що події в Ірані можуть серйозно змінити баланс сил на Близькому Сході та вплинути на глобальні альянси, особливо в контексті напруженості між США, росією та регіональними акторами.

Нагадаємо, що Трамп розглядає військові сценарії щодо Ірану.

 

