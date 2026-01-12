Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Rheinmetall постачатиме Україні нові БМП Lynx

12 січня 2026, 12:38
Rheinmetall постачатиме Україні нові БМП Lynx
Wikipedia
Концерн передасть Україні перші бойові машини піхоти Lynx KF41 на початку 2026 року.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall повідомив про постачання Україні бойових машин піхоти Lynx KF41. 

Про це йдеться на сайті компанії Rheinmetall.

Перші машини планують передати вже на початку 2026 року. Контракт на поставку було підписано у грудні 2025 року, а вартість замовлення перших п'яти БМП оцінюють у середню двозначну суму мільйонів євро. Фінансування здійснюється за рахунок Німеччини.

Рішення на користь Lynx KF41 ухвалили після успішних випробувань бойової машини нового покоління. БМП будуть оснащені двомісною баштою Lance і спеціально сконфігуровані для потреб Збройних сил України.

Наступним етапом передбачено закупівлю додаткових партій техніки та організацію виробництва Lynx KF41 в Україні.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер подякував Україні за довіру та підкреслив, що замовлення підтверджує наміри компанії й надалі підтримувати країну. Rheinmetall є одним із ключових партнерів України у сфері оборонної співпраці, зокрема постачає бойові машини піхоти Marder та працює над створенням спільних підприємств на території України.

 

Rheinmetallпідтримка УкраїниLynx

Останні матеріали

Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється