Rheinmetall постачатиме Україні нові БМП Lynx

Концерн передасть Україні перші бойові машини піхоти Lynx KF41 на початку 2026 року.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall повідомив про постачання Україні бойових машин піхоти Lynx KF41.

Про це йдеться на сайті компанії Rheinmetall.

Перші машини планують передати вже на початку 2026 року. Контракт на поставку було підписано у грудні 2025 року, а вартість замовлення перших п'яти БМП оцінюють у середню двозначну суму мільйонів євро. Фінансування здійснюється за рахунок Німеччини.

Рішення на користь Lynx KF41 ухвалили після успішних випробувань бойової машини нового покоління. БМП будуть оснащені двомісною баштою Lance і спеціально сконфігуровані для потреб Збройних сил України.

Наступним етапом передбачено закупівлю додаткових партій техніки та організацію виробництва Lynx KF41 в Україні.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер подякував Україні за довіру та підкреслив, що замовлення підтверджує наміри компанії й надалі підтримувати країну. Rheinmetall є одним із ключових партнерів України у сфері оборонної співпраці, зокрема постачає бойові машини піхоти Marder та працює над створенням спільних підприємств на території України.